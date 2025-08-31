Ελλάδα Φωτιά

Φωτιά στη Νέα Νικόπολη Κοζάνης – Επιχειρεί και εναέριο μέσο

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Νέα Νικόπολη Κοζάνης. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν και εναέρια μέσα.

Φωτιά ξέσπασε σήμερα λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Κυριακής (31/08) στην περιοχή Νέα Νικόπολη Κοζάνης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 8ης ΕΜΟΔΕ, εννέα οχήματα και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

 

