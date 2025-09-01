Φωτιά στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν και εναέρια μέσα.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (1/9) στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.