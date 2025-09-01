Ελλάδα Φωτιά

Φωτιά στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Διαβάζεται σε 1'
Φωτιά στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής – Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Κατάσβεση πυρκαγιάς (φωτογραφία αρχείου) ΙΝΤΙΜΕ

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν και εναέρια μέσα.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (1/9) στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα