Φωτιά στη Σαλαμίνα κοντά σε σπίτια – Εστάλη μήνυμα του 112

Φωτιά ξέσπασε στη Σαλαμίνα το βράδυ της Τετάρτης (27/08) και συγκεκριμένα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρωμοπούσι.

Στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, έσπευσαν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 118 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρο της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 36 οχήματα.

Για τη φωτιά εστάλη μήνυμα του 112 που καλεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.

Aπό τη φωτιά σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη καταστροφές τουλάχιστον μια κατοικία.

Η φωτιά οριοθετήθηκε λίγο μετά τις 22.15.