Φωτιά στη Σαλαμίνα κοντά σε σπίτια – Εστάλη μήνυμα του 112
- 27 Αυγούστου 2025 21:58
Φωτιά ξέσπασε στη Σαλαμίνα το βράδυ της Τετάρτης (27/08) και συγκεκριμένα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρωμοπούσι.
Στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η φωτιά, έσπευσαν και επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 118 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρο της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 36 οχήματα.
Δείτε εικόνες από τη φωτιά:
Για τη φωτιά εστάλη μήνυμα του 112 που καλεί τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.
Aπό τη φωτιά σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη καταστροφές τουλάχιστον μια κατοικία.
Η φωτιά οριοθετήθηκε λίγο μετά τις 22.15.