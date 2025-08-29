Φωτιά στην Αρετή Ηλείας – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Αρετή της Ηλείας. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Φωτιά είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στην περιοχή Αρετή στην Ηλεία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά καίει δασική έκταση, ενώ για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.