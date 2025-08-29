Φωτιά στην Αρετή Ηλείας – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά στην Αρετή Ηλείας – Επιχειρούν και εναέρια μέσαΔιαβάζεται σε 1'
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Αρετή της Ηλείας. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
- 29 Αυγούστου 2025 16:42
Φωτιά είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στην περιοχή Αρετή στην Ηλεία.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά καίει δασική έκταση, ενώ για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.