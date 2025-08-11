Φωτιά στην Αρχαία Νεμέα – Μήνυμα του 112 για εκκένωση

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας για φωτιά που ξέσπασε στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας.

Η πυρκαγιά καίει αγροτοδασική έκταση και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Παράλληλα, μήνυμα του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στην Αρχαία Νεμέα να εκκενώσουν προς Νεμέα ή Αρχαίες Κλεωνές.