Φωτιά στην Αρχαία Νεμέα – Μήνυμα του 112 για εκκένωση
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας για φωτιά που ξέσπασε στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας.
- 11 Αυγούστου 2025 16:14
Φωτιά ξέσπασε αργά το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας.
Η πυρκαγιά καίει αγροτοδασική έκταση και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Παράλληλα, μήνυμα του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται στην Αρχαία Νεμέα να εκκενώσουν προς Νεμέα ή Αρχαίες Κλεωνές.