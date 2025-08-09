Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Οι κάτοικοι πάλεψαν με ό,τι είχαν – Συγκλονιστικές εικόνες

Η πρώτη εικόνα της ημέρας βρήκε τις πληγείσες περιοχές του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας χωρίς ενεργό μέτωπο. Τεράστιες οι καταστροφές.

Στο ίδιο έργο “θεατές” οι κάτοικοι των χωριών της Αρχαίας Ολυμπίας, καθώς και πάλι η περιοχή χτυπήθηκε από την πύρινη λαίλαπα. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στο Χελιδόνι Ηλείας η οποία βρέθηκε σε ύφεση τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, μετά την ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων και των κατοίκων του χωριού, που με το πρώτο φως της μέρας της 9ης Αυγούστου συνέχισαν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες.

Η φωτιά εντοπίστηκε αρχικά κοντά στο Μοναστήρι της Παναγίας της Σεντουκιώτισσας, σε δασική έκταση στην περιοχή του Χελιδονίου. Πρόκειται μάλιστα για μια δασική φωτιά που ως τώρα δεν είχε καεί ποτέ.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ δόθηκε εντολή και για ενίσχυση από εναέρια μέσα. Στο δύσκολο μέτωπο βρέθηκε ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Γεώργιος Μαρκουλάκης, ο οποίος ενημερώθηκε από τις αρχές του τόπου και τους αξιωματικούς του Σώματος και ανέλαβε ως επικεφαλής την επιχείρηση κατάσβεσης.

Όπως αναφέρει το Patris News, το δύσκολο έργο των Πυροσβεστών ενίσχυσαν και δυνάμεις από τη Μολδαβία που βρίσκονται στη χώρα μας και οι οποίες έλαβαν εντολή να κινηθούν άμεσα στο μέτωπο και να συμμετέχουν στην προσπάθεια.

Κτηνοτρόφος στην προσπάθειά του να σώσει τα ζώα του υπέστη εγκαύματα στα χέρια και εγκλωβίστηκε. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής τον απεγκλώβισαν και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από το γήπεδο του Χελιδονίου στο Νοσοκομείο. Συνολικά στο Χελιδόνι σημειώθηκαν τρεις τραυματισμοί στις προσπάθειες κατάσβεσης.

Το μέτωπο κινήθηκε απειλητικά προς Λαντζόι και Ηράκλεια, ενώ δόθηκε εντολή εκκένωσης για τον οικισμό της Ηράκλειας. Για τους κατοίκους άνοιξαν δωμάτια σε ξενοδοχεία της Ολυμπίας. Παρά την υπεράνθρωπη προσπάθεια των πυροσβεστών, η φωτιά μπήκε στο χωριό, με τον δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας, Άρη Παναγιωτόπουλο και τις αρχές να απομακρύνουν κατοίκους που κινδύνευαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, σπίτια κάηκαν στον κάμπο της Ηράκλειας προς Σμίλα.

Λίγο μετά τις 5:30 η κατάσταση βελτιώθηκε σημαντικά, χωρίς ενεργό πύρινο μέτωπο. Ωστόσο, στο σημείο παρέμειναν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται σε επιφυλακή. Από το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα άρχισαν ρίψεις νερού προσπαθώντας να σβήσουν κάθε μικρή εστία και να αποτρέψουν πιθανές αναζωπυρώσεις. Στο σημείο ξεκίνησαν αμέσως να επιχειρούν πέντε αεροσκάφη airtraktor, ένα canadair, ένα ελικόπτερο erikson και δυο Augusta Bell.

Δείτε εικόνες από το πρώτο φως της μέρας:

Στην περιοχή επιχείρησαν από το απόγευμα της Παρασκευής, 110 πυροσβέστες, με τη συνδρομή 4 πεζοπόρων τμημάτων και 39 οχημάτων. Παράλληλα, η Περιφέρεια και οι Δήμοι διέθεσαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου για την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή επικρατούν ακόμη ισχυροί άνεμοι.

Δείτε πλάνα από τις μάχες με τις φλόγες και την καταστροφή που ακολούθησε:

Σε κάθε περίπτωση οι καταστροφές στις περιουσίες των κατοίκων είναι ανυπολόγιστες με την αποτίμησή τους μόλις να αρχίζει, και απαιτείται άμεση στήριξη από την Πολιτεία.

Η φωτιά στην Ηλεία κατέστρεψε αγροτικά σπίτια, αυτοκίνητα και αγροτικές εκτάσεις, ενώ κάηκαν πολλά ζώα EUROKINISSI ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ / ILIALIVE.GR

Η φωτιά στην Ηλεία κατέστρεψε αγροτικά σπίτια, αυτοκίνητα και αγροτικές εκτάσεις, ενώ κάηκαν πολλά ζώα ILIALIVE.GR/EUROKINISSI ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ

Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλεία. Εικόνες από το Χελιδόνι, το Λαντζόι και την Ηράκλεια, που απειλήθηκαν αργά το βράδυ και η φωτιά έφτασε στα σπίτια, Σάββατο 9 Αυγούστου 2025 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ / ILIALIVE.GR/EUROKINISSI) EUROKINISSI ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ / ILIALIVE.GR

Η φωτιά στην Ηλεία κατέστρεψε αγροτικά σπίτια, αυτοκίνητα και αγροτικές εκτάσεις, ενώ κάηκαν πολλά ζώα EUROKINISSI ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ / ILIALIVE.GR

Η φωτιά στην Ηλεία κατέστρεψε αγροτικά σπίτια, αυτοκίνητα και αγροτικές εκτάσεις, ενώ κάηκαν πολλά ζώα EUROKINISSI ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ / ILIALIVE.GR

Ολονύχτια η μάχη με τις φλόγες στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλεία. Εικόνες από το Χελιδόνι, το Λαντζόι και την Ηράκλεια, που απειλήθηκαν αργά το βράδυ και η φωτιά έφτασε στα σπίτια, Σάββατο 9 Αυγούστου 2025 (ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ / ILIALIVE.GR/EUROKINISSI) EUROKINISSI ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ / ILIALIVE.GR

Πυρκαγιά στη περιοχή Χελιδόνι στην Αρχαία Ολυμπία ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/ILIALIVE.GR/EUROKINISSI

Την εικόνα της συνολικής κινητοποίησης μετέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, που τόνισε: “Η Δυτική Ελλάδα βίωσε μία δύσκολη μέρα που δοκίμασε τις αντοχές των πυροσβεστικών δυνάμεων, των αρχών ασφαλείας, της αυτοδιοίκησης, αλλά και της κοινωνίας. Βρεθήκαμε σε θέσεις μάχης για τα πύρινα μέτωπα σε Ποταμούλα, Ριόλο, Χελιδόνι και Σταφιδόκαμπο, αλλά και όπου αλλού απαιτήθηκε. Με συνεργασία και συντονισμό προσπαθήσαμε για το καλύτερο. Η Περιφέρεια συνδράμει με όλα τα μέσα και τις δυνάμεις της το έργο πυρόσβεσης, με τους Αντιπεριφερειάρχες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας να έχουν πλήρη και άμεση εικόνα από τα κέντρα επιχειρήσεων. Απαιτείται επαγρύπνηση και προσοχή από όλους, καθώς και οι επόμενες μέρες θα είναι δύσκολες”.