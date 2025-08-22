Φωτιά στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας – Μήνυμα από το 112

Φωτιά ξέσπασε στην Κρύα Βρύση Καρδίτσας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (22/08) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρύα Βρύση Καρδίτσας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Λίγο, μετά τις 17.00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.