Φωτιά στην Πάτρα: Στις φλόγες το γυναικείο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου

Στις φλόγες το γυναικείο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στην Πάτρα. Μεγάλες προσπάθειες των πυροσβεστών.

Σε εξέλιξη εξακολουθούν να βρίσκονται τα πύρινα μέτωπα στην περιοχή Συχαινών Πάτρας και στη Δυτική Αχαΐα, την ώρα που μαίνονται αυτά σε Χίο, Ζάκυνθο και Πρέβεζα.

Στα Συχαινά η φωτιά εξακολουθεί να καίει κοντά σε κατοικημένες περιοχές και στις προσπάθειες κατάσβεσής της συμμετέχουν 57 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα και 22 πυροσβεστικά οχήματα.

Στα πλαίσια της εντολής εκκένωσης από το 112 στην περιοχή του Μπάλα, αστυνομικές δυνάμεις συνέδραμαν στην απομάκρυνση των καλογραιών από το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα pelop.gr, η καταστροφική πυρκαγιά καίει τη σκεπή του γυναικείου μοναστηριού με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές να δίνουν τιτάνια μάχη για να αποσοβήσουν τα χειρότερα.

Εικόνες από το σημείο

INTIME