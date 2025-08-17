Ελλάδα Φωτιά

Φωτιά στην Βοβούσα Ιωαννίνων – Επιχειρούν τρία αεροσκάφη

Φωτιά (Φωτογραφία αρχείου)
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε δασική έκταση στην Βορβούσα Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (17/8) στη Βοβούσα Ιωαννίνων.

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση και για την κατάσβεση της έχει κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

