Φωτιά στην Βοβούσα Ιωαννίνων – Επιχειρούν τρία αεροσκάφη

Φωτιά στην Βοβούσα Ιωαννίνων – Επιχειρούν τρία αεροσκάφηΔιαβάζεται σε 1'
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε δασική έκταση στην Βορβούσα Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.
- 17 Αυγούστου 2025 19:14
Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (17/8) στη Βοβούσα Ιωαννίνων.
Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση και για την κατάσβεση της έχει κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής.
Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 ελικόπτερα.