Φωτιά στην Βοβούσα Ιωαννίνων – Επιχειρούν τρία αεροσκάφη

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε δασική έκταση στην Βορβούσα Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση και για την κατάσβεση της έχει κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 ελικόπτερα.