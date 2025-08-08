Φωτιά στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας – Ένας τραυματίας, νέο μήνυμα από το 112

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας. Διαδοχικά μηνύματα στους κατοίκους από το 112.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (08/08) στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας, σε αγροτοδασική περιοχή κοντά στο μοναστήρι της Παναγίας Σεντουκιώτισας.

Στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής, που δίνουν μάχη με τις φλόγες, υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες λόγω των ανέμων.

Πυρκαγιά στη περιοχή Χελιδόνι στην Αρχαία Ολυμπία (ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/ILIALIVE.GR/EUROKINISSI)

Για τη φωτιά έχουν σταλεί διαδοχικά μηνύματα από το 112. Το τελευταίο αφορά τους κατοίκους των περιοχών Πελόπιο, Καυκωνία και Πλάτανος, οι οποίοι καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση από τις περιοχές Γραμματικός, Λατζόι, Άγιος Γεώργιος Λατζοΐου, Πουρνάρι, Ηράκλεια της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας προς Πύργο.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, τεράστια είναι η μάχη που καταβάλουν αυτή την ώρα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε Γραμματικό, Λαντζόι, Χελιδόνι, και Ηράκλεια με την πυρκαγιά να ενισχύεται συνεχώς από τον ισχυρό άνεμο που πνέει στην περιοχή και να κινείται απειλητικά προς το Πελόπιο και την Αρχαία Ολυμπία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένα άτομο που ήταν εγκλωβισμένο στο γήπεδο του Χελιδονίου απομακρύνθηκε με ασθενοφόρο που προσέγγισε την περιοχή. Φέρει εγκαύματα στα χέρια.

Στην περιοχή επιχειρούν 80 πυροσβέστες, με τρία πεζοπόρα τμήματα, 25 οχήματα, καθώς και μέσα που είχε έχει διαθέσει η τοπική αυτοδιοίκηση.

Από αέρος συνδράμουν τις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς 6 αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Για τη φωτιά εστάλη στις 17:45 και μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους για να είναι σε ετοιμότητα.

Πώς αναμένεται να εξελιχθούν οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες

Οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς αναμένεται να βελτιωθούν σταδιακά τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2025, έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 9 Αυγούστου 2025, σύμφωνα με ερευνητική εργασία που υλοποιείται στο ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ.

Ωστόσο, τα λεπτά νεκρά δασικά καύσιμα θα διατηρήσουν την ευφλεκτότητα τους και κατά τη διάρκεια της νύκτας.

Εκ νέου επιδείνωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών αναμένεται σταδιακά από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.