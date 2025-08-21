Ελλάδα Φωτιά

Φωτιά στον Μαούνη Ευβοίας – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Κατάσβεση φωτιάς (αρχείο)
Κατάσβεση φωτιάς (αρχείο) EUROKINISSI ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης Ευβοίας. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (21/08) στην περιοχή Μαούνης Ευβοίας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων δυνάμεων από την 4η και την 20η ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ, ενώ οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε εγρήγορση για την άμεση αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

