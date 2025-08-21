Φωτιά στον Μαούνη Ευβοίας – Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης Ευβοίας. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (21/08) στην περιοχή Μαούνης Ευβοίας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων δυνάμεων από την 4η και την 20η ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ, ενώ οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε εγρήγορση για την άμεση αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.