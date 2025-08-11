Φωτιές: Η κατάσταση στα πύρινα μέτωπα της χώρας – 70 πυρκαγιές σε ένα 24ωρο

Μάχη με τις φλόγες έδωσαν για ακόμη μια ημέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη τη χώρα. Πού υπάρχουν ακόμα ενεργά μέτωπα.

Για ακόμη μια ημέρα δεκάδες ήταν οι φωτιές που ξέσπασαν στην χώρα, καθώς οι δυνατοί άνεμοι σε συνδιασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα ευνοούν την έναρξη πυρκαγιών.

Αυτήν την ώρα, τα περισσότερα μέτωπα έχουν τεθεί υπό έλεγχο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις ωστόσο, να παραμένουν στα πεδία και να δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις.

Συγκεκριμένα, η φωτιά που ξέσπασε στην Αρχαία Νεμέα το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) έχει οριοθετηθεί με τους κατοίκους που απομακρύνθηκαν από την περιοχή έπειτα από μήνυμα του 112 να επιστρέφουν δειλά δειλά στα σπίτια τους.

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι επίσης η περιοχή Σκοτεινή Αργολίδας, όπου νωρίτερα είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική.

Την ίδια ώρα, σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 12:00 σε αγροτοδασική έκταση στα Πετράλωνα Μεσσηνίας, με το έργο της κατάσβεσης από τις πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Η φωτιά, η οποία ξέσπασε μεταξύ Πετραλώνων και Μαγγανιακού, πήρε γρήγορα διαστάσεις, οι φλόγες απείλησαν σπίτια και εστάλη και μήνυμα μέσω 112 στους κατοίκους του χωριού να απομακρυνθούν προς τον Μελιγαλά.

Πολύ καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν επίσης οι φωτιές που ξέσπασαν στην Αιτωλοακαρνανία, τόσο στην Βόνιτσα όσο και στην Τρελάγκαθα.

Αντιθέτως, ενεργό παραμένει το μέτωπο στον Γαλατά Μεσολογγίου με την φωτιά να καίει καλαμιές και την πυροσβεστική να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να την περιορίσει.

Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι στην Βόλβη Θεσσαλονίκης προκαλώντας την απομάκρυνση των κατοίκων του Βαϊοχωρίου να απομακρυνθούν, αυτη τη στιγμή είναι χωρίς ενεργό μέτωπο.

Τέλος, η πυρκαγιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής που προκάλεσε μεγάλη ανησυχία, έσβησε, με τον φόβο αναζωπυρώσεων να παραμένει, λόγω των 6 μποφόρ που πνέουν στην περιοχή.

Συνολικά 70 πυρκαγιές σε ένα 24ωρο

Σημειώνεται ότι το τελευταίο 24ωρο, από τις 18.00 χτες μέχρι τις 18.00 σήμερα, Δευτέρα 11-8-2025, εκδηλώθηκαν 70 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 55 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 15.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική απευθύνει παράκληση προς όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και την Τρίτη – Οι περιοχές στην κατηγορία 4

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται και για αύριο, Τρίτη 12 Αυγούστου 2025, σε μεγάλο μέρος της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας και το βορειοανατολικό Αιγαίο, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ).

Ειδικότερα, κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

(συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων) Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Άρτας)

(ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Άρτας) Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)

(ΠΕ Σποράδων) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

(ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου) Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)

(ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

(ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

(ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Χίου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Ταυτόχρονα, για τις συγκεκριμένες περιοχές βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ τίθεται σε εφαρμογή το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Παράλληλα, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.