Φωτιές: Πάνω από 300 συλλήψεις εμπρηστών από την αρχή του χρόνου

Τα στατιστικά της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής για τις πυρκαγιές.

Σε εμπρησμούς κυρίως από αμέλεια αλλά και από πρόθεση -πέρα από την κρατική ανεπάρκεια και αδυναμία διαχείρισης- οφείλεται μέρος καταστροφικών πυρκαγιών που ξεσπούν διαχρονικά στη χώρα μας, και συνήθως μάλιστα όταν οι καιρικές συνθήκες συνθέτουν ένα εκρηκτικό μίγμα και βρισκόμαστε στον υψηλότερο συναγερμό.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, από τον Ιανουάριο έως και ολόκληρο τον Αύγουστο του 2024 πραγματοποιήθηκαν 360 συλλήψεις εκ των οποίων οι 89 από πρόθεση και οι 271 από αμέλεια. Το 2024 έγιναν 12 προφυλακίσεις για εμπρησμούς δασών

Από τον Ιανουάριο έως και τις 20 Αυγούστου 2025, πραγματοποιήθηκαν 315 συλλήψεις εκ των οποίων οι 40 από πρόθεση και οι 275 από αμέλεια. Το 2025 έως τώρα έγιναν 9 προφυλακίσεις για εμπρησμούς δασών.

Το 2024 επιβλήθηκαν συνολικά 1.525 πρόστιμα που αντιστοιχούν σε 1.777.000 ευρώ. Από τον Ιανουάριο έως και 20 Αυγούστου 2025, επιβλήθηκαν 779 πρόστιμα που αντιστοιχούν σε 970.000 ευρώ.

Από τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, προκύπτει πως από το 2014 έως και τον Ιούλιο του 2025 παρατηρείται ετησίως αύξηση στις συλλήψεις και κυρίως από το 2020 και μετά, με ιδιαίτερη έμφαση τα δύο τελευταία έτη. Από τις 150 συλλήψεις το 2014 καταγράφηκε ιστορικό υψηλό το 2024 με 430 συλλήψεις, ενώ από 1η Ιανουαρίου 2025 έως τις 20 Αυγούστου του 2025 έχουν καταγραφεί 315 συλλήψεις, αριθμός που ενδέχεται να ξεπεράσει το σύνολο του έτους 2024.

Την φετινή χρονιά έως την χθεσινή ημέρα είχαν ξεσπάσει συνολικά πάνω από 6.000 πυρκαγιές. Παρόλο που οι πυρκαγιές είναι λιγότερες σε σχέση με πέρυσι όμως, που είχαν ξεπεράσει τις 7.000, παρατηρούνται οι ίδιες και λίγο περισσότερες εξιχνιάσεις πυρκαγιών που οφείλονται σε εμπρησμούς.