Φωτιές στην Αχαΐα: Ξεκινά η υποβολή δηλώσεων από τους πυρόπληκτους

Ο Δήμος Πατρέων, με ανακοίνωσή του, ενημερώνει πως ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους πυρόπληκτους για καταγραφή και παροχή επιδόματος.

Ο Δήμος Πατρέων, με ανακοίνωσή του, ενημερώνει τους δημότες, των οποίων οι κατοικίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές που ξεκίνησαν την 12η Αυγούστου στην περιοχή Δ.Ε. Βραχναιϊκων, Συχαινών – Βούντενης, Δ.Ε. Μεσσάτιδας, του Ανατολικού Διαμερίσματος κλπ, ότι μπορούν να υποβάλουν αίτημα για παροχή επιδόματος κοινωνικής προστασίας στα Γραφεία του Δήμου.

Αναλυτικά:

Δ.Ε. Βραχναιίκων (Ελευθερίου Βενιζέλου 41 & Ιωάννη Σταυροπούλου Βραχναίκα, Δ.Ε. Μεσσάτιδας (Λεωφόρο Δημοκρατίας 209 Οβρυά) Δ.Ε. Ρίου και Αρκτικού Διαμερίσματος (Πλατεία Εργατικών Κατοικιών Νέου Δρόμου αριθμ. 4), Ανατολικού Διαμερίσματος (Εγλυκάδος 98) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (τα απαραίτητα δικαιολογητικά – το έντυπο αίτησης και οι υπεύθυνες δηλώσεις επισυνάπτονται στην ιστοσελίδα Δήμου Πατρέων : https://e-patras.gr/el/politiki-prostasia).

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτημάτων λήγει στις 26/09/2025 (45 ημέρες από την ημερομηνία του συμβάντος).

Οι υποβολές αιτημάτων δια ζώσης θα ξεκινήσουν στο Αρκτικό και στο Ανατολικό Διαμέρισμα από το Σάββατο 16 Αυγούστου 9:00πμ-2:00μμ και σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, καθημερινά από Δευτέρα 18 Αυγούστου στις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών.

Τα αιτήματα αυτά στη συνέχεια διαβιβάζονται στην Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Πατρέων για την καταγραφή των ζημιών σε κύριες & δευτερεύουσες κατοικίες και στην οικοσκευή τους για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με την αριθμ. 33862/2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699/τ. Β΄/2019) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2610450283-2610462228 2613600700 Βραχνέικα, 2613600918 Μεσσάτιδα, 2610430984 Αρκτικό, 2610225031 Ανατολικό.