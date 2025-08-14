Φωτιές: Σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις – Εικόνες καταστροφής σε Αχαΐα και Χίο

Μετά από τρεις ημέρες αδιάκοπης μάχης σε Χίο, Αχαΐα, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Άρτα, οι φλόγες υποχωρούν αφήνοντας πίσω τους πάνω από 100.000 στρέμματα καμένης γης, δεκάδες κατεστραμμένα σπίτια και επιχειρήσεις.

Βελτιωμένη είναι η εικόνα σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών, μετά την ολονύκτια μάχη που έδωσαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Ζάκυνθο και Χίο, καθώς και σε άλλες μικρότερες φωτιές.

Ύστερα από τρεις ημέρες, ενώ καταστράφηκαν σπίτια, αυτοκίνητα, επιχειρήσεις, εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα και αδιανόητη κούραση των Πυροσβεστικών Δυνάμεων, των εθελοντών, αλλά και των κατοίκων, η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη, με μοναδικό κίνδυνο αυτό των αναζωπυρώσεων.

Το μέτωπο στο οποίο έχουν επικεντρωθεί πλέον οι Πυροσβεστικές δυνάμεις είναι αυτό της Χίου. Η πυρκαγιά είναι ενεργή σε πολύ δύσβατα σημεία, στη βορειοδυτική και βορειοανατολική πλευρά, αλλά και πλησίον, του οικισμού Παρπαριά.

Η υποχώρηση των ανέμων και η ενίσχυση της πυροσβεστικής δυνατότητας με δυο αεροπλάνα και τρία ελικόπτερα δίνουν ανάσα στις μεγάλες επίγειες δυνάμεις, που επιχειρούν στις ιδιαίτερα δύσβατες περιοχές των Κηπουριών, των Φυτών και των Καμπιών.

Μέχρι και πριν λίγες ώρες, οι εικόνες που έρχονταν από το νησί ήταν αποκαρδιωτικές.

Τις προηγούμενες δύο ημέρες, μεγάλο μέρος του βορειοδυτικού κομματιού του νησιού παραδόθηκε στις φλόγες.

Το μέγεθος του μετώπου ήταν τεράστια, δεκάδων χιλιομέτρων, τα μέσα των Πυροσβεστών και των κατοίκων περιορισμένα, ενώ κρίθηκε αναγκαία η απομάκρυνση πολλών δια θαλάσσης, με σκάφη του λιμενικού, αλλά και ιδιωτών.

Φωτιά στη Χίο EUROKINISSI

Η επόμενη ημέρα δεν βρίσκει τη Χίο όπως ήταν. Το σκηνικό είναι απόκοσμο, οι ζημιές εκτεταμένες και η αγανάκτηση των κατοίκων του νησιού, που δοκιμάστηκε με τον χειρότερο τρόπο για δεύτερη φορά το φετινό καλοκαίρι, είναι μεγάλη.

Καλύτερη η εικόνα στην Πάτρα

Η περιοχή της Αχαΐας ήταν εκείνη που δοκιμάστηκε περισσότερο, καθώς η φωτιά τις προηγούμενες δύο ημέρες έπαιρνε συνεχώς μεγάλες διαστάσεις.

Konstantinos Tsakalidis / SOOC

Δεύτερη ημέρα της πυρκαγιάς στην Αχαΐα (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Konstantinos Tsakalidis / SOOC

Οι φλόγες έφτασαν μέχρι και τις παρυφές της Πάτρας, προηγήθηκε η εκκένωση δεκάδων οικισμών μέσω του 112, αλλά και του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου, όπως και του Κωνσταντοπούλειου γηροκομείου.

Αυτή την ώρα, αντιμετωπίζονται διάσπαρτες εστίες, ωστόσο η πυρκαγιά είναι ενεργή, στην περιοχή από Κεραίες προς Ρωμανό. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν πέντε αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα.

Το πέρασμα της φωτιάς ήταν καταστροφικό. Δασικές εκτάσεις κατακάηκαν, όπως και περιουσίες ανθρώπων.

Φωτιά στην Αχαΐα SOOC

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από το τελωνείο Πάτρας, όπου 550 οχήματα μετατράπηκαν σε στάχτη.

Thanassis Stavrakis/AP Photo

Στην περιοχή επιχειρούν 12 ασθενοφόρα, εκ των οποίων μία Κινητή Ιατρική Μονάδα.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν διακομισθεί συνολικά 43 περιστατικά:

31 περιστατικά (1 με ελαφρά εγκαύματα, 1 Πυροσβέστης με συμπτώματα αδυναμίας – καταβολής, 1 κατακεκλιμένος, 13 με αναπνευστικά προβλήματα, 6 άτομα για προληπτικούς λόγους, 9 περιστατικά κατόπιν της προληπτική εκκένωσης του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο»), στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (Ρίο).

3 περιστατικά σε όμορα Κέντρα Υγείας και στο υπνωτήριο του Δήμου για προσωρινή φιλοξενία.

2 περιστατικά στο Κέντρο Υγείας Βάρδας (κατόπιν της προληπτικής εκκένωσης του Κέντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας).

7 περιστατικά στο Ίδρυμα Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών Πάτρας «Η Ελπίδα» (κατόπιν της προληπτικής εκκένωσής του Κωνσταντοπούλειου Ευγηρείου Πατρών).

Χωρίς ενεργό μέτωπο στη Ζάκυνθο

Μεγάλη ήταν η δοκιμασία και για το νησί της Ζακύνθου. Η φωτιά έκαιγε από την Τρίτη (13/08) και σήμερα η εικόνα της είναι αισθητά βελτιωμένη.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας οι άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και οι εθελοντές παρέμειναν και παραμένουν στα κρίσιμα σημεία προκειμένου να διατηρήσουν τον έλεγχο της κατάστασης και να αποτρέψουν ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

Αναμφίβολα η σημερινή μέρα βρίσκει τη Ζάκυνθο λαβωμένη, ιδίως σε Αγαλά, Κοιλιωμένο, Λιθακιά, Μουζάκι και Παντοκράτορα.

imerazante.gr

Το νησί μετρά τις πληγές του, αφού χιλιάδες στρέμματα -παρθένου δάσους και αγροτικών καλλιεργειών- , ορισμένες κατοικίες και επιχειρήσεις παραδόθηκαν στις φλόγες.

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες.

Η περιοχή καλύπτεται από 2 ασθενοφόρα.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς, μέχρι και αυτή τη στιγμή, από τις δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχει διακομισθεί 1 περιστατικό με αναπνευστικά προβλήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος».

Προς ύφεση οι φωτιές σε Άρτα και Πρέβεζα

Σε φάση ύφεσης βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που για δύο συνεχόμενα 24ωρα δοκίμασε τον Δήμο Ζηρού και γειτονικά χωριά της Άρτας. Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να τεθεί οριστικά υπό έλεγχο, καθώς από νωρίς το πρωί επιχειρούν αδιάκοπα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, σβήνοντας και τις τελευταίες μικροεστίες.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, μαζί με την Πολιτική Προστασία, την ΕΛΑΣ, δεκάδες εθελοντές και κατοίκους, παραμένουν στο πεδίο, διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν νέες αναζωπυρώσεις.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η φωτιά στην Καμπή τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές παρατηρείται σαφής βελτίωση της εικόνας. Από το πρωί, οκτώ εναέρια μέσα επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή της Φιλιππιάδας, με την Πυροσβεστική να εκφράζει αισιοδοξία για την οριστική κατάσβεση μέσα στην ημέρα.

Παρά τη σημαντική πρόοδο, οι επιπτώσεις παραμένουν σοβαρές: αρκετά χωριά εξακολουθούν να στερούνται ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, ενώ οι επικοινωνίες παρουσιάζουν δυσκολίες. Οι ζημιές είναι εκτεταμένες, με καμένα σπίτια και επιχειρήσεις, αν και ο ακριβής απολογισμός θα γίνει γνωστός μετά τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς και την ολοκλήρωση της καταγραφής.

Συλλήψεις για εμπρησμούς

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών πραγματοποιήθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη τυχόν εμπλεκομένων στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης (12/08) στην περιοχή Συχαινά Αχαΐας.

Από την αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, την πραγματοποίηση λοιπών ανακριτικών πράξεων και την επισκόπηση βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή δύο ατόμων, ηλικίας 27 και 19 ετών.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω έρευνας, εντοπίστηκε ένα μπουκάλι που περιείχε πιθανόν εύφλεκτο υλικό, το οποίο, όπως προέκυψε, είχε απορριφθεί από έναν εκ των κατηγορουμένων στην περιοχή δασικής έκτασης.

Ο 19 χρόνος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε το σημείο στο οποίο έβαλε φωτιά ο 27χρονος φίλος του, το οποίο είναι το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς. Επιπλέον, στην κατοχή του 27χρονου βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης που είχε σπίρτα, αναπτήρα και κινητό τηλέφωνο. Το σακίδιο το κρατούσε όπως προέκυψε από την ανάλυση του βιντειοληπτικού υλικού, κατά την προσέγγιση του στο σημείο της φωτιάς.

Ο 19χρονος ομολόγησε και μεταξύ άλλων ανέφερε πως αποχώρησαν από το σημείο, όταν τους προσέγγισαν πολίτες και άρχισαν να τους ρωτούν, τι έκαναν εκεί. Ο 27χρονος επικαλέστηκε κενό μνήμης.

Ο 25χρονος που συνελήφθη χθες στην περιοχή του Γηροκομείου, αρνείται να συνεργαστεί, να υπογράψει, να υποβληθεί σε δακτυλοσκόπηση κλπ.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει και σε μια προσαγωγή ενός ακόμη ατόμου τα ξημερώματα που κατελήφθη να κινείται με 4 αναπτήρες στην κατοχή του, στην περιοχή Αρόη το βράδυ της Τετάρτης. Ο ίδιος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έχει απασχολήσει για εμπρησμούς σε κάδους και ληστεία.

Οι έρευνες από τις Αρχές συνεχίζονται.

Πάνω από 100.000 στρέμματα καμένη γη σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω Αχαΐα

Δεδομένα από δορυφόρους πολύ υψηλής ανάλυσης, οι οποίοι πέρασαν πάνω από τις πληγείσες περιοχές το μεσημέρι της Τετάρτης (13/08), επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποκαλύπτοντας την έκταση των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές στη Χίο, στη Ζάκυνθο, στην Πρέβεζα και στην Κάτω Αχαΐα.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως τις 12:40 το μεσημέρι της Τετάρτης 13/08, είχαν καεί περίπου:

42.466 στρέμματα στη Χίο,

22.941 στρέμματα στη Ζάκυνθο,

26.368 στρέμματα στην Πρέβεζα, και

9.220 στρέμματα στην Κάτω Αχαΐα.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 5 περιφέρειες – Χάρτης

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα, Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025, για Αττική, Ανατολική Στερεά, Εύβοια ΒΑ Πελοπόννησο και Θράκη, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)

(ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

(ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

(ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Υπενθυμίζεται ότι το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε γενική επιφυλακή με εντολή του αρχηγού, καθώς και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, ενώ για τις ανωτέρω περιοχές τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για μια ακόμα φορά, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.