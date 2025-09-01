Φρίκη στη Χαλκιδική: Πυροβόλησαν και σκότωσαν σκυλάκι σε αυλή σπιτιού

Φρίκη στη Χαλκιδική: Πυροβόλησαν και σκότωσαν σκυλάκι σε αυλή σπιτιούΔιαβάζεται σε 1'
Νεκρό στην αυλή του σπιτιού του εντοπίστηκε σκυλάκι στην Αρναία Χαλκιδικής, με τραύμα από αεροβόλο όπλο. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας.
- 01 Σεπτεμβρίου 2025 14:10
Ένα αποτρόπαιο έγκλημα με θύμα ένα σκυλάκι, έλαβε χώρα στην Αρναία Χαλκιδικής, το οποίο βρέθηκε νεκρό στην αυλή του σπιτιού του.
Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα ύστερα από την καταγγελία 62χρονου ότι άγνωστος πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο το σκυλάκι της οικογένειας του, τραυματίζοντάς το θανάσιμα.
Όπως κατήγγειλε, ο ίδιος εντόπισε νεκρό στην αυλή του σπιτιού του το σκυλάκι, ράτσας αγγλικού σέτερ, την περασμένη Δευτέρα (25/8).
Χθες προχώρησε σε καταγγελία κατά αγνώστου στο αστυνομικό τμήμα Αρναίας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ήδη διορίστηκε κτηνίατρος για να διενεργήσει πραγματογνωμοσύνη.