Φρίκη στη Χαλκιδική: Πυροβόλησαν και σκότωσαν σκυλάκι σε αυλή σπιτιού

Νεκρό στην αυλή του σπιτιού του εντοπίστηκε σκυλάκι στην Αρναία Χαλκιδικής, με τραύμα από αεροβόλο όπλο. Σε εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας.

Ένα αποτρόπαιο έγκλημα με θύμα ένα σκυλάκι, έλαβε χώρα στην Αρναία Χαλκιδικής, το οποίο βρέθηκε νεκρό στην αυλή του σπιτιού του.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα ύστερα από την καταγγελία 62χρονου ότι άγνωστος πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο το σκυλάκι της οικογένειας του, τραυματίζοντάς το θανάσιμα.

Όπως κατήγγειλε, ο ίδιος εντόπισε νεκρό στην αυλή του σπιτιού του το σκυλάκι, ράτσας αγγλικού σέτερ, την περασμένη Δευτέρα (25/8).

Χθες προχώρησε σε καταγγελία κατά αγνώστου στο αστυνομικό τμήμα Αρναίας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ήδη διορίστηκε κτηνίατρος για να διενεργήσει πραγματογνωμοσύνη.