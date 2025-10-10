Γυναικοκτονία στην Πάτρα: 18 χρόνια φυλάκιση στον πρώην σύντροφο της Γαρυφαλλιάς

Ο πρώην σύντροφος της Γαρυφαλλιάς την είχε ξυλοκοπήσει σε προαύλιο χώρο ξενοδοχείου.

Ένοχος για τη γυναικοκτονία της Γαρυφαλλιάς κρίθηκε ο πρώην σύντροφός της, που την είχε ξυλοκοπήσει άγρια σε προαύλιο χώρο ξενοδοχείου τον Νοέμβριο του 2024.

Η υπεράσπιση ζήτησε να ληφθούν υπόψη δυο ελαφρυντικά, του πρότερου βίου και της μεταμέλειας, ωστόσο, το δικαστήριο τα απέρριψε. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε 15 χρόνια ποινή φυλάκισης ωστόσο το Δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 18 χρόνων.

Βίντεο – ντοκουμέντο από τη γυναικοκτονία της Γαρυφαλλιάς

Στο βιντεοληπτικό από κάμερα ασφαλείας που εξασφάλισε το ERTNEWS φαίνεται η άτυχη γυναίκα να βγαίνει από ένα ξενοδοχείο, να κοντοστέκεται στο πάρκινγκ λίγο πριν της επιτεθεί ο σύντροφός της, με αποτέλεσμα να μπει στην εντατική και λίγες ημέρες μετά να καταλήξει.

Στις 00:07 καταφθάνει η άτυχη Γαρυφαλλιά και λίγη ώρα αργότερα καταφθάνει ο σύντροφός της. Μετά από λίγα λεπτά αποχωρεί πρώτος ο άνδρας και στη συνέχεια το θύμα της επίθεσης.

Λίγα λεπτά αργότερα κατεβαίνει από το ξενοδοχείο και η Γαρυφαλλιά. Κοντοστέκεται, κοιτάει μήπως την παραφυλάει κάποιος και διστακτικά προχωράει προς τη μεριά της εξόδου του παρκινγκ. Εκεί εμφανίζεται ο σύντροφός της με τον οποίο μιλούν για λίγα λεπτά.

Στη συνέχεια, χάνονται πίσω από ένα λεωφορείο, χωρίς να υπάρχει οπτική επαφή με την κάμερα για το τι ακριβώς συμβαίνει.

Λίγο μετά η Γαρυφαλλιά, εμφανίζεται πάλι στο πλάνο, έχοντας δεχτεί ένα χτύπημα στο πρόσωπο. Όπως φαίνεται, το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας πέφτει αναίσθητο κάτω.

Η κάμερα κατέγραψε τον σύντροφό της να προσπαθεί να τη συνεφέρει, να τη σηκώνει και την ταρακουνάει προσπαθώντας να την επαναφέρει με βίαιες κινήσεις. Λίγη ώρα αργότερα καταφτάνει ένας άλλος πεζός στο σημείο και ο σύντροφός της ζητάει βοήθεια για να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.

Ο ίδιος είπε αρχικά στους συγγενείς της άτυχης γυναίκας ότι τη βρήκε χτυπημένη και κάλεσε σε βοήθεια προκειμένου να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο. Σύμφωνα όμως με όσα έγιναν γνωστά από τις ανακριτικές αρχές, η άτυχη γυναίκα είχε έναν διαπληκτισμό με τον σύντροφό της, πήγε σε ένα ξενοδοχείο προκειμένου να μείνει εκεί το βράδυ όπου και την ακολούθησε. Φαίνεται ότι ο δράστης την παραμόνευε και αφού τη συνάντησε, άρχισαν να συζητούν έντονα και με μία κλωτσιά στο κεφάλι τη χτύπησε με αποτέλεσμα να πέσει κάτω στο έδαφος και να τραυματιστεί βαρύτατα.