Global Sumud Flotilla: Συγγενείς Ελλήνων απαχθέντων καταγγέλλουν κυβερνητική σιωπή

Σε κοινή δήλωση προχώρησαν οι συγγενείς των απαχθέντων μελών της ελληνικής αποστολής Global Sumud Flotilla, με την οποία ζητούν την άμεση κινητοποίηση της πολιτείας για την απελευθέρωσή τους.

“Είμαστε οι οικογένειες των απαχθέντων αγωνιστών της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla. Οι άνθρωποί μας απήχθησαν στις 02/10/2025 τα ξημερώματα σε διεθνή ύδατα από δυνάμεις του ισραηλινού στρατού, παρά τη θέλησή τους και κατά παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της θάλασσας“. Με αυτά τα λόγια ξεκινούν την κοινή τους δήλωση οι συγγενείς των απαχθέντων μελών της ελληνικής αποστολής “Global Sumud Flotilla”, τα τέσσερα πλοία της οποίας αναχαιτίστηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα.

Στα πλοία “Οξυγόνο“, “Παύλος Φύσσας“, “Ahed Tamimi” και “Βαγγέλης Πισσίας” επέβαιναν οι 27 Έλληνες συμμετέχοντες (όλοι μέλη του Global Sumud Flotilla)”.

Οι συγγενείς των Ελλήνων απαχθέντων δηλώνουν αρχικά υπερήφανοι για τα μέλη της αποστολής αλληλεγγύης, τονίζοντας πως η συμμετοχή τους αποτελεί “πράξη αξιοπρέπειας, απόλυτα συνεπή με τις αρχές και τις αξίες τους”.

Ταυτόχρονα όμως καταγγέλλουν την αδιαφορία της ελληνικής κυβέρνησης για την τύχη των οικείων τους, καθώς όπως αναφέρουν στην κοινή δήλωσή τους “για σχεδόν δύο 24ωρα δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ενημέρωση από τις ελληνικές αρχές“.

Η ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με τους συγγενείς, είναι υπεύθυνη για την υγεία και τη ζωή των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στην αποστολή, καταγγέλλοντας πως “οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών περιορίζονται απλά στις τυπικές αιτιάσεις από πλευράς Ελληνικής πολιτείας, δεν αναφέρουν τίποτα για την απαγωγή, την παράνομη κράτηση/φυλάκιση, την πράξη πειρατείας σε διεθνή ύδατα και την καταπάτηση του Διεθνούς δικαίου από πλευράς Ισραήλ“.

Αναλυτικά η κοινή δήλωση των συγγενών απαχθέντων:

“Είμαστε οι οικογένειες των απαχθέντων αγωνιστών της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla. Οι άνθρωποί μας απήχθησαν στις 02/10/2025 τα ξημερώματα σε διεθνή ύδατα από δυνάμεις του ισραηλινού στρατού, παρά τη θέλησή τους και κατά παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της θάλασσας.

Στα πλοία “Οξυγόνο”, “Παύλος Φύσσας”, “Ahed Tamimi” και “Βαγγέλης Πισσίας” επέβαιναν οι 27 Έλληνες συμμετέχοντες (όλοι μέλη του Global Sumud Flotilla):

1. Αλεξοπούλου- Γιαννακίτσα Κλεονίκη

2. Αποστολάκης Αλέξανδρος

3. Αποστολόπουλος Γεώργιος- Ιάσων

4. Αραβίδης Νικόλαος

5. Βεργής Πλούταρχος- Νικόλαος

6. Βλαχόπουλος Κυριάκος- Γεώργιος

7. Βρεττού Ιωάννα

8. Δελατόλας Αλέξανδρος

9. Δίπλα Μαρία

10. Καββαδία Ευγενία

11. Κασίτας Γρηγόριος

12. Κοσμίδη Μαρία

13. Λαγωνικού Άννα

14. Λαμπρίδης Κωνσταντίνος

15. Λαυτσής- Σκρέτας Παρίσης

16. Λιάπουρης Νικόλαος

17. Λούβρος Παντελής

18. Μανουδάκης Βασίλειος

19. Μεϊντάνη Μαρίνα

20. Μπαρσεφσκι Μανια

21. Μπίκας Χαράλαμπος

22. Μπούκας Θεόδωρος

23. Πέρκα Θεοπίστη

24. Πολίτης Παναγιώτης

25. Ρόγγας Βασίλειος

26. Σαββαντόγλου Αγγελική

27. Φουρίκος Κωνσταντίνος

Είμαστε περήφανοι/ες για τους ανθρώπους μας που συμμετείχαν σε μια αποστολή αλληλεγγύης, στο πλευρό ενός λαού που υφίσταται γενοκτονία. Θεωρούμε τη συμμετοχή τους πράξη αξιοπρέπειας, απόλυτα συνεπή με τις αρχές και τις αξίες τους.

Ταυτόχρονα, καταγγέλλουμε ότι για σχεδόν δύο 24ωρα δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ενημέρωση από τις ελληνικέςαρχές. Ενημέρωση που μας οφείλουν, τόσο ως πολίτες όσο και ως συγγενείς των συλληφθέντων.

Θεωρούμε την Ελληνική Κυβέρνηση υπεύθυνη για την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων μας.

Διεκδικούμε την άμεση, λεπτομερή και πλήρη ενημέρωση από πλευράς Υπουργείου για τα εξής ακόλουθα:

Την επιβεβαίωση της επίσκεψης των προξενικών αρχών στους συλληφθέντες και τη διασφάλιση συστηματικής επαφής μαζί τους καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησης.

Την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της ταυτοποίησης των απαχθέντων Ελλήνων

Την ακριβή κατάσταση υγείας και ασφάλειας των απαχθέντων πολιτών

Την επιβεβαίωση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που παρέχεται: χορήγηση χρόνιας φαρμακευτικής αγωγής, περίθαλψη οξέος συμβάντος, ιατρική επίβλεψη και υποστήριξη των απεργών πείνας

Το επίπεδο φροντίδας το οποίο λαμβάνουν (ρουχισμός, σίτιση, συνθήκες κράτησης)

Τον ακριβή χώρο παραμονής/κράτησής τους αυτή τη στιγμή, αλλά και ενημέρωση για ενδεχόμενη μετακίνησή τους και το μέρος αυτής

Δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους συγγενείς

Τις ενέργειες Κυβέρνησης και Υπουργείου για την άμεση απελευθέρωσή τους και την ασφαλή επιστροφή τους

Καταγγέλλουμε την αδιαφορία της ελληνικής κυβέρνησης για τους απαχθέντες και τις απαχθείσες, όπως επίσης και την άρνησή της να τοποθετηθεί τόσο ως προς την απαγωγή ελλήνων πολιτών από το Ισραήλ, όσο και να καταδικάσει τη συντελούμενη γενοκτονία.

Σε αυτή τη φάση, οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών περιορίζονται απλά στις τυπικές αιτιάσεις από πλευράς Ελληνικής πολιτείας, δεν αναφέρουν τίποτα για την απαγωγή, την παράνομη κράτηση/φυλάκιση, την πράξη πειρατείας σε διεθνή ύδατα και την καταπάτηση του Διεθνούς δικαίου από πλευράς Ισραήλ.

Στον Διεθνή Στόλο Sumud συμμετείχαν συνολικά 450 πολίτες από όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης. Συμμετείχαν με στόχο τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας. Είναι άνθρωποι που έβαλαν μπροστά τη ζωή τους για να υπερασπιστούν την αξιοπρέπεια όλων μας, απέναντι στην εθνοκάθαρση και τη γενοκτονία, σεβόμενοι τις εκκλήσεις του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου. Η εικόνα ενός ακροδεξιού υπουργού που τους καθυβρίζει, περιτριγυρισμένος από μπράβους, με τους ακτιβιστές στο πάτωμα, δεν είναι εικόνα της “μόνης δημοκρατίας της μέσης ανατολής”, είναι εικόνα της “μη-δημοκρατίας” που οι πολιτικοί συγγενείς του Μπεν Γκβίρ οραματίζονται για τις δικές τους χώρες και σίγουρα αποτελεί εικόνα ντροπής.

Τα μέλη της πρωτοβουλίας Sumud είναι η πυξίδα ολόκληρης της ανθρωπότητας. Όλοι και όλες δίνουν ελπίδα για το μέλλον, δίνουν στίγμα αλληλεγγύης σε μια εποχή σκοτεινή και βίαιη.

Τα πληρώματα του Global Sumud Flotilla Greece, απήχθησαν σε διεθνή ύδατα και κρατούνται παράνομα. Απαιτούμε την άμεση κινητοποίηση της πολιτείας.

Οι συγγενείς των Ελλήνων απαχθέντων του Global Sumud Flotilla”

