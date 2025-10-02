Global Sumud Flotilla: Υπό κράτηση μέλη της ελληνικής αποστολής – Συνεχίζουν άλλα πλοία προς τη Γάζα

Αναχαιτίστηκαν τέσσερα ελληνικά πλοία του Global Sumud Flotilla από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα. Απήχθησαν τα μέλη των πληρωμάτων. Αρκετά πλοιάρια του στολίσκου συνεχίζουν την πορεία τους και βρίσκονται κοντά στα χωρικά ύδατα της Γάζας.

Τέσσερα ελληνικά πλοία που συμμετέχουν στο Global Sumud Flotilla έχουν αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις, σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση.

Υπό κράτηση βρίσκονται τα 7 μέλη του πληρώματος του ελληνικού πλοίου “Οξυγόνο”, το οποίο αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις στις 06.23 ώρα Ελλάδας σε διεθνή ύδατα.

Σε νεότερη ενημέρωση, το March to Gaza ενημερώνει πως στις 04:56, ώρα Ελλάδας χάθηκε η επαφή με δεύτερο πλοίο της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla. Πρόκειται για το “Βαγγέλης Πισσίας” και τα 9 μέλη του πληρώματος του έχουν απαχθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Μάλιστα, το March to Gaza Greece, επιβεβαίωσε πως και τρίτο ελληνικό πλοίο έχει αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις. Πρόκειται για το «Αχέντ Ταμίμι», στο οποίο επέβαιναν συνολικά 9 άτομα τα οποία απήχθησαν.

Η νεότερη ενημέρωση αναφέρει πως αναχαιτίστηκε και το πλοίο “Παύλος Φύσσας”, στο οποίο επέβαιναν 9 άτομα τα οποία απήχθησαν.

Μάλιστα, με ανακοίνωση, το March to Gaza Greece καλεί την ελληνική κυβέρνηση “να εγγυηθεί την ασφάλεια των πληρωμάτων και να λάβει κάθε αναγκαία ενέργεια για την προστασία των Ελλήνων και Ελληνίδων που επιβαίνουν σε αυτά. Το Ισραήλ, μετά από μία ακόμα πράξη πειρατείας και κυρίαρχα μετά τη συνεχιζόμενη γενοκτονία, την τρίτη μέσα στο 2025, δεν μπορεί άλλο να αποτελεί στρατηγικό εταίρο της χώρας μας”.

Πάντως, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, με ανάρτηση του στο X, ενημερώνει πως μέλη των πληρωμάτων του Global Sumud Flotilla που απήχθησαν, κατευθύνονται με ασφάλεια προς το Ισραήλ, όπου θα αρχίσουν οι διαδικασίες απέλασης τους προς την Ευρώπη και διαβεβαιώνει ότι είναι ασφαλείς και καλά στην υγεία.

Από το βράδυ της Τετάρτης (1/10) τα πλοιάρια του στολίσκου που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, δέχονται ισραηλινές επιθέσεις σε διεθνή ύδατα, καθώς έχουν πλησιάσει στα όρια του ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβάλει στη Λωρίδα της Γάζας.

Σήμερα, 2 Οκτωβρίου, υπάρχει επείγων κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 10.00 στο υπουργείο Εξωτερικών και στις 18.30 σε συγκέντρωση στο πάρκο Ελευθερίας (μετρό Μέγαρο Μουσικής) και σε πορεία προς την πρεσβεία του Ισραήλ.

Όπως μετάδίδει το Reuters, ο στολίσκος που μεταφέρει φάρμακα και τρόφιμα στη Γάζα, αποτελείται από 44 πλοιάρια με περίπου 500 άτομα, ανάμεσά τους βουλευτές, δικηγόρους και ακτιβιστές. Στους λογαριασμούς του Global Sumud Flotilla στα social media, έχουν δημοσιευθεί βίντεο των συμμετεχόντων που επιβαίνουν σε διάφορα σκάφη, μερικοί από τους οποίους κρατούσαν τα διαβατήριά τους και υποστήριζαν ότι απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ εναντίον της θέλησής τους, επαναλαμβάνοντας ότι η αποστολή τους ήταν μη βίαιη και ανθρωπιστική.

Πλοιάριο εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Γάζας – Συνεχίζουν δεκάδες πλοία παρά τις επιθέσεις

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα παρακολούθησης των σκαφών, ένα σκάφος, το Mikeno, έχει εισέλθει στα ύδατα της Γάζας.

Όπως μεταδίδει το Al Jazeera, δεν είναι σαφές αν έχει ήδη συλληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Πάντως, αρκετά πλοιάρια του στολίσκου συνεχίζουν την πορεία τους και βρίσκονται κοντά στα χωρικά ύδατα της Γάζας. Σύμφωνα πάντα με τα τελευταία δεδομένα, τουλάχιστον 23 σκάφη εξακολουθούν να κατευθύνονται προς τη Γάζα, τα οποία δεν έχουν ακόμη αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις. Οι διοργανωτές παραμένουν ανυποχώρητοι, δηλώνοντας σε ανακοίνωση ότι ο στολίσκος «θα συνεχίσει αδιάκοπα».

Ωστόσο, σε ενημέρωση του ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης γνωστοποίησε πως “39 πλοία του στολίσκου έχουν αναχαιτιστεί και κατευθύνονται σε λιμάνι του Ισραήλ.

Διεθνείς αντιδράσεις για την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla

Διεθνείς αντιδράσεις προκάλεσε η αναχαίτιση του στολίσκου Global Sumud Flotilla, που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια, το βράδυ της Τετάρτης (01/10), καθώς πλησίαζε στη Γάζα.

Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις πραγματοποιήθηκαν μεγάλες κινητοποιήσεις ως ένδειξη διαμαρτυρίας στην αναχαίτιση του στολίσκου.

Στην Αθήνα, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Σύνταγμα και έξω από το ΥΠΕΞ.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Την ίδια ώρα, σειρά κινητοποιήσεων αλληλεγγύης προς τα μέλη της Global Sumud Flottilla σημειώθηκαν σε πολλές ιταλικές πόλεις, με το μεγαλύτερο συνδικάτο της Ιταλίας να προκηρύσσει γενική απεργία την Παρασκευή ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Χιλιάδες άτομα στην Τουρκία διαδήλωσαν έξω από την ισραηλινή πρεσβεία για τις επιθέσεις που δέχθηκαν τα σκάφη του στολίσκου.