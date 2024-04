Η εργασία στο σεξ είναι εργασία – Το πρώτο βίντεο ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα των σεξεργαζόμενων ατόμων

Volunteers at the offices of Red Umbrella Athens (RUA), a primary prevention and empowerment agency for sex workers in downtown Athens, September 2017 / Εθελοντές στα γραφεία του «Red Umbrella Αthens» (RUA), πρωτοβάθμιος φορέας πρόληψης και ενδυνάμωσης εργαζόμενων στο σεξ, στο κέντρο της Αθήνας, Σεπτέμβριος 2017