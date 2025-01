Ίδρυμα Μποδοσάκη: Χρηματοδότηση 29 έργων πρόληψης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας και της βίας κατά των παιδιών σε Ελλάδα και Κύπρο

Τα 29 έργα πρόληψης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας & της βίας κατά των παιδιών σε Ελλάδα & Κύπρο, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Prevent.

Πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας, στην αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και της έμφυλης βίας στους χώρους εργασίας και στην ουσιαστική στήριξη και ενδυνάμωση γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας. Δράσεις που υποστηρίζουν τα παιδιά που ζουν σε ιδρυματικές δομές στην προετοιμασία τους για μια αυτόνομη ζωή και ενδυνάμωση παιδιών και νέων για την πρόληψη της νεανικής βίας.

Αυτές είναι μερικές μόνο από τις 29 δράσεις που περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα PREVENT (Preventing gender-based violence and violence against children), με συνολικό προϋπολογισμό 2,3 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα χρηματοδοτηθούν 24 έργα στην Ελλάδα και 5 στην Κύπρο, με ανώτατο ποσό χρηματοδότησης τα 60.000 ευρώ ανά έργο.

Συντονιστής του προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ στην Κύπρο. Το επόμενο διάστημα, οι δράσεις θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται, στοχεύοντας στη βελτίωση της ζωής των πιο ευάλωτων ομάδων και στην ουσιαστική πρόληψη της βίας.

Το Πρόγραμμα PREVENT συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)* 2023-DAPHNE, το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ. Στόχο έχει την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της βίας κατά των παιδιών, μέσω της στήριξης Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς στην Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και μέσω της ενίσχυσης των γνώσεων, των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους.

Τα επιλεγμένα έργα ανταποκρίνονται σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών και αποδεικνύουν τον πολύπλευρο κοινωνικό αντίκτυπο του προγράμματος: από την παροχή νομικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε παιδιά και ενήλικες που έχουν βιώσει έμφυλη βία, έως τη διαμόρφωση συστάσεων πολιτικής για την προώθηση αποτελεσματικών παρεμβάσεων. Παράλληλα, περιλαμβάνουν την υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, τη δημιουργία κέντρων ημέρας για εμπιστευτική υποστήριξη θυμάτων και μαρτύρων έμφυλης βίας, καθώς και μελέτη για την καταγραφή της βίας κατά των παιδιών. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι όλες οι οργανώσεις που επελέγησαν για να υλοποιήσουν δράσεις που περιλαμβάνουν άμεση επαφή με παιδιά διαθέτουν πολιτική παιδικής προστασίας, η οποία αποτελούσε προαπαιτούμενο κατά την υποβολή της αίτησης. Μάλιστα, με στόχο την υποστήριξη των οργανώσεων στη συγγραφή προτάσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, διοργανώθηκαν από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ, ενημερωτικές δράσεις και εργαστήρια σε πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου, οι οποίες περιελάμβαναν και θεματική εκπαίδευση για τη σύνταξη πολιτικής παιδικής προστασίας.

Η ανάγκη για χρηματοδότηση και υποστήριξη έργων πρόληψης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας είναι επιτακτική, καθώς τα στοιχεία για την Ελλάδα είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά. Βρισκόμαστε στις αρχές του 2025, και έχει ήδη καταγραφεί η πρώτη γυναικοκτονία, ενώ το 2024 σημαδεύτηκε από συνολικά 15 γυναικοκτονίες που συγκλόνισαν την ελληνική κοινωνία.

Ο αριθμός γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας παραμένει υψηλός, με τις γυναίκες να αποτελούν σταθερά τα 3/4 των θυμάτων που προχωρούν σε καταγγελία. Εξίσου ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία για τη βία και την παρενόχληση στον εργασιακό χώρο. Την ίδια στιγμή, το Συμβούλιο της Ευρώπης εκτιμά ότι 1 στα 5 παιδιά στην Ευρώπη πέφτει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής βίας ενώ υπάρχουν πολλαπλές αυξανόμενες μορφές παιδικής βίας, όπως σωματική βία, κακομεταχείριση ή παραμέληση, εκφοβισμός, νεανική, ενδοοικογενειακή, σεξουαλική και συναισθηματική ή ψυχολογική βία.

Περισσότερες πληροφορίες για τα έργα και τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) που θα λάβουν επιχορήγηση βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.bodossaki.gr/project-prevent/

* Το πρόγραμμα “Preventing gender-based violence and violence against children” (PREVENT) έχει ως στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας και της βίας κατά των παιδιών, μέσω της στήριξης Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών (ΟΚοιΠ) στην Ελλάδα και την Κύπρο που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς, καθώς και της ενίσχυσης των γνώσεων, των ικανοτήτων και της βιωσιμότητάς τους. Το PREVENT συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ποσοστό 90%, μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV)* 2023-DAPHNE, το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ, σε ποσοστό 10%, με συνολικό ποσό επιχορήγησης €2,3 εκ. Το πρόγραμμα Citizens, Equality, Rights and Values(CERV) ξεκίνησε το 2021, στο πλαίσιο του Tαμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Δικαιοσύνη, Δικαιώματα και Αξίες, για την περίοδο 2021-2027.

Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.

Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών.

Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του. Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων -Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντικτύπου για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών.