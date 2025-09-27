Ηλεία: Στη ΜΕΘ 16χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο

Ηλεία: Στη ΜΕΘ 16χρονος μετά από σοβαρό τροχαίοΔιαβάζεται σε 1'
Στη ΜΕΘ του Ρίου νοσηλεύεται ένας 16χρονος, ύστερα από τροχαίο ατύχημα στην Ηλεία. Σοβαρά τραυματίας κι ένας 24χρονος.
- 27 Σεπτεμβρίου 2025 21:54
Ένας 16χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ρίου κι ένας 24χρονος νοσηλεύεται με βαριά κατάγματα μετά από τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) στη Βάρδα Ηλείας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, το ατύχημα συνέβη περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, όταν το δίκυκλο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ. Στο μηχανάκι επέβαιναν ο 24χρονος οδηγός και ο 16χρονος συνεπιβάτης του, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά.
Αρχικά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάρδας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.
Ο 16χρονος, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο 24χρονος οδηγός φέρει βαριά κατάγματα αλλά η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.
Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από το ΑΤ Βουπρασίας.