Ηλεία: Στη ΜΕΘ 16χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο

Στη ΜΕΘ του Ρίου νοσηλεύεται ένας 16χρονος, ύστερα από τροχαίο ατύχημα στην Ηλεία. Σοβαρά τραυματίας κι ένας 24χρονος.

Ένας 16χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ρίου κι ένας 24χρονος νοσηλεύεται με βαριά κατάγματα μετά από τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/9) στη Βάρδα Ηλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, το ατύχημα συνέβη περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, όταν το δίκυκλο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ. Στο μηχανάκι επέβαιναν ο 24χρονος οδηγός και ο 16χρονος συνεπιβάτης του, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Αρχικά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Βάρδας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.

Ο 16χρονος, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο 24χρονος οδηγός φέρει βαριά κατάγματα αλλά η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από το ΑΤ Βουπρασίας.