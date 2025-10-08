Ιλίσια: Βίντεο – ντοκουμέντο με τον δράστη να μεταφέρει τον εκρηκτικό μηχανισμό

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον άνδρα που μετέφερε τη σακούλα με τα εκρηκτικά, η οποία τοποθετήθηκε μπροστά από την ντισκοτέκ στα Ιλίσια.

Βίντεο – ντοκουμέντο φέρνει στο φως της δημοσιότητας η ΕΡΤ, στο οποίο φαίνεται ο δράστης της επίθεσης σε ντισκοτέκ στα Ιλίσια να μεταφέρει τη σακούλα με τον εκρηκτικό μηχανισμό, τον οποίο έπειτα από λίγα μέτρα τοποθέτησε μπροστά από το νυχτερινό κέντρο.

Από την έκρηξη μικρής ισχύος που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο σημείο, προκλήθηκαν ζημιές στην είσοδο του καταστήματος, σε δύο σταθμευμένα οχήματα και σε ένα τζάμι του διπλανού ξενοδοχείου, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί.

Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για ένα άτομο που πέταξε ένα αντικείμενο και τράπηκε σε φυγή με τα πόδια, χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί να υπήρχαν τυχόν συνεργοί του ως τσιλιαδόροι σε κοντινή απόσταση.

Επιπλέον, βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή έχει συλλεχθεί και αναλύεται.

Ο ίδιος ο επιχειρηματίας που είχε ανοίξει την ντισκοτέκ τον περασμένο Μάιο, δήλωσε στους αστυνομικούς πως δεν είχε προηγούμενα με κανέναν, όμως οι αστυνομικοί έμαθαν από μάρτυρες πως είχε δεχθεί επίσκεψη από κάποια άτομα που τον εκβίαζαν για «προστασία» και την είχε αρνηθεί και έτσι καταλήγουν πως η επίθεση είχε περισσότερο τον χαρακτήρα της προειδοποίησης.

Από το σημείο, οι πυροτεχνουργοί της Αστυνομίας περισυνέλεξαν υπολείμματα εκρηκτικής ύλης που τα έχουν στείλει στα εργαστήρια για χημική ανάλυση, εικάζεται πάντως πως χρησιμοποιήθηκε δυναμίτιδα με βραδύκαυστο φυτίλι και η βόμβα ήταν μικρής ισχύος.