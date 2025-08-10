“Ήμασταν μόνοι μας, με ένα λάστιχο” – Μαρτυρίες από το μέτωπο της φωτιάς στην Κερατέα

Το NEWS 24/7 βρέθηκε στις πυρόπληκτες περιοχές της Κερατέας όπου οι κάτοικοι με κίνδυνο την ζωή τους έμειναν για να σώσουν τα σπίτια τους. «Ήμασταν μόνοι μας, δεν μας βοήθησε κανείς» μας είπαν.

Όταν πριν από 25 χρόνια, ο Νίκος Πρέκας έψαχνε το που θα κάνει το σπίτι του, αυτό που τον κέρδισε στο χωράφι που βρήκε στο Χάρβαλο, ήταν το μεγάλο πεύκο στην σκιά του οποίου ονειρεύτηκε να το φτιάξει. Και το έφτιαξε πράγματι εκεί, από το μηδέν και ολομόναχος.

Αυτό το πεύκο προσπάθησε με όλες του τις δυνάμεις να σώσει κατα την μεγάλη πυρκαγιά της Παρασκευής, καθώς αν άρπαζε έστω και ένα κουκουνάρι, θα καίγονταν ολοσχερώς το σπίτι που με τόσο κόπο έφτιαξε όλα αυτά τα χρόνια. Όπως δείχνει η επόμενη μέρα, η φωτιά περικύκλωσε το σπίτι, και αν δεν είχε μείνει αυτός και ο γιός του να παλέψουν, θα είχε καεί ολοσχερώς.

Ο απολογισμός μιας από τις σφοδροτερες φωτιές που έχει δει η Αττική τα τελευταία χρόνια είναι, μέχρι στιγμής, ο θάνατος ενός 76χρονου στον οικισμό Τογάνι, 15.808 στρέμματα καμμένης γης (συμφωνα Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας) και καταστροφές σε πολλά σπίτια. Καμένες οικίες και αποθήκες έχουν εντοπιστεί στον οικισμό Χάρβαλο, Δημολάκι και Θυμάρι. Η ακριβής καταμέτρηση από κλιμάκια του Υπουργείου, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε, θα γίνει σήμερα.

Πυρκαγιά Λαυρεωτικής στις 8/8/2025 Σύμφωνα με δορυφορική λήψη σήμερα 9/8/2025 και ώρα 12:19 η πληγείσα έκταση ανέρχεται σε 15.808 στρ Στη εικόνα που δημοσιεύουν έχουν παραθέσει με κίτρινο χρώμα και την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί κατά το παρελθόν στις 26/6/2025 στο Θυμάρι (Ενημέρωση από Υπουργείο ΚΚΠΠ) Copernicus

Όλα ξεκίνησαν την Παρασκευή (8/8) όταν κατα τις 14:00 περίπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο Τογάνι. Οι θυελλώδεις άνεμοι εκαναν την φωτιά να επεκταθεί ταχύτατα και εκκενώθηκαν περισσότεροι από δέκα οικισμοί στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας: Δροσιά, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι, Συντερίνα, ΑΤΕ, Παλαιά Φώκαια, Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά, Θυμάρι, Καταφύγι, Φέριζα, Όλυμπος, Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι.

«ΔΕΝ ΗΡΘΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ, ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ»

Ο Χάρβαλος, μια αραιοκατοικημένη περιοχή κοντά στην Κερατέα, βρίσκεται σε ένα ύψωμα και έτσι η θέα προς τα απέναντι βουνά είναι πανοραμική. Μέσα στα χρόνια ο κ. Νίκος είδε πολλές πυρκαγιές να μαίνονται. Θυμάται αυτή το 2004, 2007 και ακόμα και πριν από δύο χρόνια, το 2023. Όμως, όπως λέει, καμία δεν ήταν σαν αυτή που έζησαν την Παρασκευή και σάρωσε τα πάντα.

Ο άλλοτε πράσινος παράδεισος που ήταν η ευρύτερη περιοχή του Χαρβάλου, πλέον έχει γίνει στάχτη και αν δεν έμενε ο κ. Νίκος και ο γιός του Αντώνης για να προστατέψουν το σπίτι του, μάλλον σήμερα δεν θα υπήρχε, όπως οι κοντινές οικίες και αποθήκες που κάηκαν.

Η θέα από το σπίτι του κ.Νίκου από όπου φαίνεται πόσο κοντά στο σπίτι σταμάτησαν οι φλόγες NEWS24/7

Όπως εξιστορεί ο ίδιος «στις 14:30 μύρισα τον καπνό και βγήκα να δω τι γίνεται. Ο καπνός φαινόταν πίσω από το βουνό. Παίρνω την γυναίκα και τα εγγόνια μου και τα πήγα σε συγγενικό σπίτι μακριά και επέστρεψα. Από την στιγμή που είδα τις φλόγες να “καβαλούν” το βουνό, προς την δική μας πλευρά, έφτασε ακριβώς απέναντί μας σε χρόνο ντε τε»

Την στιγμή που συνομιλούμε, αρκετά πυροσβεστικά περνούν τον δρόμο έξω από το σπίτι του και ο κ. Νίκος εμφανώς εξοργισμένος καταγγέλει τόσο ο ίδιος όσο και ο γιός του ότι την προηγούμενη μέρα «δεν ήρθε κανένας να μας βοηθήσει εδώ στην περιοχή, ούτε ένα πυροσβεστικό, ούτε ένας πυροσβέστης. Μόνοι μας ήμασταν. Μόνο δύο Ρουμάνους εθελοντές πυροσβέστες είδαμε στην περιοχή που βοηθούσαν. Τα υπόλοιπα πυροσβεστικά απλώς περνούσαν στον δρόμο και παρόλο που είχαν αρπάξει φωτιά δέντρα εδώ τριγύρω, δεν σταματούσαν. Τα αεροπλάνα επίσης τα βλέπαμε να πετάνε από πάνω μας αλλά κανένα δεν έριχνε νερό εδώ».

Στιγμιότυπο με τον κ. Νίκο Πρέκα έξω από το σπίτι του, να βρέχει σημεία που "καπνίζουν" μετά την παρέλευση της πυρκαγιάς FB Antonis Prekas

Η περιοχή είχε ήδη εκκενωθεί. Όσοι μόνιμοι κάτοικοι είχαν σπίτια, είχαν φύγει. Μόνο οι δυό τους έμειναν και με ένα λάστιχο και μερικούς κουβάδες έσωσαν το σπίτι τους γιατι ήξεραν ότι μόνο οι ίδιοι θα ενδιαφέρονταν για αυτό.

O Αντώνης Πρέκας (αριστερά) με τον πατέρα του Νίκο Πρέκα, έξω από το σπίτι. Στην αριστερή πλευρά του δρόμου διακρίνεται το πόσο κοντά έφτασαν οι φλόγες στο σπίτι NEWS24/7

«Φοβηθήκαμε πάρα πολύ ότι θα το χάναμε το σπίτι, γιατι ήμασταν μόνοι μας μόνο με ένα λάστιχο, μέσα στους καπνούς που μας έπνιγαν και προσπαθούσαμε να σβήσουμε τεράστιες φλόγες. Ήταν τόσο θυελλώδεις οι άνεμοι που την μία στιγμή σβήναμε την φωτιά μπροστά μας και την αμέσως επόμενη στιγμή την γύριζε ο αέρας και ερχονταν απο πίσω μας και έκαιγε τα πάντα».

Όπως εξηγούν και οι δυό τους, οι μόνιμοι κάτοικοι μεριμνούν να καθαρίσουν τα χωράφια τους αλλά είναι αρκετά τα οικόπεδα όσων δεν μένουν εκεί και τα οποία δεν καθαρίζονται και συνέβαλαν στο να επεκταθεί ακόμα ταχύτατα η πυρκαγιά.

«ΠΙΟ ΠΟΛΛΟΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑ ΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ»

Το ίδιο ακούω από την κα. Αρτεμις. Την συναντώ έξω από το σπίτι της, στο γειτονικό οικισμό Δημουλάκη να κοιτάζει από ένα ύψωμα τις απέραντες καμένες εκτάσεις που απλώνονται μπροστά της. «Βλέπω τα αεροπλάνα που πετούν εδώ χαμηλά και θέλω να είμαι βέβαιη ότι δεν θα έχουμε πάλι κάποια αναζωπύρωση» λέει.

Όπως μου δείχνει τα πάντα γύρω από το σπίτι της έχουν γίνει στάχτη. «Αν δεν ήταν ο άνδρας μου να φροντίσει να καθαρίζει ακόμα και τα γειτονικά χωράφια και να κλαδεύει τα γειτονικά δέντρα, δεν θα είχε σωθεί το σπίτι μας. Έμεινε εκείνος με τον γιό μου και με κουβάδες το σώσανε» μου λέει με ανησυχία.

Την στιγμή που συναντούμε το ζευγάρι στο σπίτι τους, δεν έχει ακόμα επανέλθει η ηλεκτροδότηση, όπως και στο σπίτι του κ. Νίκου. Η κα. Άρτεμις και ο σύζυγός της λένε με πικρία ότι για χρόνια βλέπουν ότι κάτω από τους πυλώνες ηλεκτροδότησης κανείς δεν μεριμνά – ουτε και η εταιρεία- να καθαρίσει τα ξερά χόρτα.

Οι καμένες εκτάσεις που φαίνονται από το σπίτι της κας Αρτεμις. Μερικά δέντρα κοντά στο σπίτι είναι το μόνο πράσινο που απέμεινε NEWS24/7

Όπως υποστηρίζει ο σύζυγός της, που έμεινε την στιγμή της μεγάλης πυρκαγιάς και έζησε το να περικυκλώνεται το σπιτι τους από τις φλόγες, μόνο τους δύο Ρουμάνους πυροσβέστες που βοηθούσαν είδαν και όσον αφορά το πυροσβεστικό σώμα, «πιο πολλοί ήταν οι αστυνομικοί στην περιοχή παρά οι πυροσβέστες» λέει.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΟΠΟΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΪΔΙΑ

Σε μια άλλη περιοχή που φέτος δοκιμάστηκε για δεύτερη φορά, το Θυμάρι, υπήρξαν και εκεί κάποια καμένα σπίτια.

Έξω από ένα από αυτά, συναντούμε τον ιδιοκτήτη του, τον κ. Σάμη. Στέκεται ενεός μπροστά σε αυτό που κάποτε ήταν το σπίτι του, αλλά πλέον είναι μια μαύρη μάζα και αποκαίδια. Πριν από λίγο καιρό, όπως μου λέει, είχε αγοράσει καινούργιο πλυντήριο και ψυγείο. Ξεχωρίζει και μου δείχνει τον σκελετό τους ανάμεσα στα καμένα.

Το καμένο σπίτι στο Θυμάρι NEWS24/7

Δεν ξέρει τι του επιφυλάσσει η επόμενη μέρα. Αυτό ήταν η μόνιμη κατοικία στην οποία έμενε μαζί με την σύζυγο και την μητέρα του. Προς το παρόν φιλοξενείται σε ένα συγγενικό του πρόσωπο και μέχρι και την ώρα που τον συναντάμε (24 ώρες μετά την έναρξη της φωτιάς) δεν έχει έρθει κανείς ούτε να καταγράψει το σπίτι του, ούτε να τον ενημερώσουν για οικονομική ενίσχυση ή επιλογή για φιλοξενία.

Όπως λέει με μεγάλη στεναχώρια «δεν σκέφτηκαμε καθόλου να πάρουμε τα πραγματά μας φεύγοντας. Σκεφτόμασταν απλώς να φύγουμε. Έχουμε μόνο τα ρούχα που φοράμε. Όλα τα υπόλοιπα έμειναν στο σπίτι» και όλα είναι στάχτη.

Είχε ζήσει και άλλες φωτιές στο παρελθόν αλλά ποτέ δεν είχαν περάσει από το ρέμα που βρίσκεται κοντά στο σπίτι του, έτσι και αυτή την φορά σκέφτηκε ότι δεν κινδύνευε η οικία του.

Όταν δόθηκε το σήμα για εκκένωση, αμέσως πήρε την σύζυγο και την μητέρα του και έφυγαν και μόλις έφτασαν σε σπίτι συγγενικού του προσώπου άναψε να δει από την κάμερα που είχε στην αυλή του τι συνέβαινε. Είδε το σπίτι να καίγεται. Μερικοί πυροσβέστες προσπαθούσαν να το σβήσουν όμως μετά από λίγο πήγαν σε άλλο σπίτι και τότε οι φλόγες τύλιξαν την κάμερα και δεν το ξαναείδε.

Μέσα στην στεναχώρια και στο μαύρο που επικρατεί στην αυλή του, υπάρχουν μερικά τιρκουάζ κουτιά. Τον ρωτάω τι είναι και για μια στιγμή φωτίζεται το πρόσωπό του, «αυτές είναι τρεις κυψέλες με μέλισσες που σώθηκαν από την φωτιά. Οι άλλες τρεις κάηκαν. Αυτές οι μέλισσες που έμειναν είναι το μόνο που μου δίνει αισιοδοξία αυτή την στιγμή».