Συνελήφθησαν δύο στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κερατέα

Δύο στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ υπεύθυνα για την αποκατάσταση βλαβών και την συντήρηση του δικτύου, συνελήφθησαν για τη φωτιά στην Κερατέα.

Στη σύλληψη δύο στελεχών του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κερατέα προχώρησαν οι αρχές. Παράλληλα, αναζητείται διευθυντικό στέλεχος του τοπικού παραρτήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο υπάλληλοι – υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου – κατηγορούνται για παραλείψεις στη συντήρηση του δικτύου, που οδήγησαν στο ξέσπασμα της καταστροφικής πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται πως η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής ερευνούσε το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να ξεκίνησε από στύλο ηλεκτροδότησης στην Κερατέα.

Το σημείο της αρχικής εστίας είχε εντοπιστεί και εξετάστηκε από κλιμάκιο της ΔΑΕΕ.

Μάλιστα, οι ενδείξεις ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε στη Κερατέα ξεκίνησε μέσω ενός βραχυκυκλώματος σε πυλώνα της ΔΕΗ αυξήθηκαν από την ύπαρξη σχετικού βίντεο από την περιοχή, το οποίο δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

Παράλληλα, κάτοικοι κατέθεσαν στις Αρχές σχετικά με την έναρξη της πυρκαγιάς, με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής -όπως προαναφέρθηκε- να εντοπίζει το σημείο της αρχικής εστίας.

Φωτιά στην Αν. Αττική: Στάχτες άφησε πίσω της η πύρινη κόλαση

Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) στην Ανατολική Αττική, βρίσκεται πλέον σε ύφεση, με ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης να παραμένουν σε επιφυλακή και να επιχειρούν για την καταστολή των συνεχών αναζωπυρώσεων, καθώς οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, ο απολογισμός περιλαμβάνει έναν νεκρό, καθώς και εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες, περιουσίες, αγροτικές και δασικές εκτάσεις.

Επίγειες δυνάμεις και εθελοντές έμειναν επί ποδός όλο το βράδυ, καταβάλλοντας τεράστιες προσπάθειες να περιορίσουν και να ανακόψουν την πορεία του πύρινου μετώπου, παρά τους πολύ ισχυρούς ανέμους που πνέουν και σήμερα.

Φωτιά στην Κερατέα SOOC

Χαρακτηριστικό των υπεράνθρωπων προσπαθειών που καταβάλουν οι πιλότοι των εναέριων μέσων είναι το βίντεο που δείχνει ένα canadair να πραγματοποιεί ρίψη αργά το βράδυ, χωρίς φυσικό φως και μέσα σε πυκνούς καπνούς.

Οι ζημιές σε κινητή και ακίνητη περιουσία είναι πολλές, αλλά η καταγραφή τους θα γίνει μετά την πλήρη κατάσβεση.

Εκατοντάδες απεγκλωβισμοί και μαζικές εκκενώσεις

Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε ότι μέχρι τις 06:30 το πρωί είχαν πραγματοποιηθεί 385 απεγκλωβισμοί πολιτών. Η αστυνομία έχει αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις για τη διευκόλυνση εκκενώσεων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το Λιμενικό έχει διαθέσει τρία πλωτά στην Παλαιά Φώκαια, σε περίπτωση θαλάσσιας εκκένωσης. Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα με 12 ασθενοφόρα, δύο Κινητές Ιατρικές Μονάδες και δύο μοτοσικλέτες Άμεσης Επέμβασης.

Από χθες το μεσημέρι, αλλεπάλληλα μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε κατοίκους για απομάκρυνση.

Συγκεκριμένα, εκκενώθηκαν οι οικισμοί: Δροσιά, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι, Συντερίνα, ΑΤΕ, Παλαιά Φώκαια, Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά, Θυμάρι, Καταφύγι, Φέριζα, Όλυμπος, Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι.

Το τελευταίο μήνυμα που εστάλη ήταν νωρίς το πρωί του Σαββάτου για τη φωτιά στο Χάρβαλο, όπου καλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Ανάβυσσο.