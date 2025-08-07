Υμηττός: Ο αέρας έσπασε τσιμεντένια κολώνα ηλεκτροδότησης

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκαλέσει οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στο λεκανοπέδιο, καθώς μετά την πτώση δέντρου στον πεζόδρομο της Ερμού, ο αέρας έσπασε τσιμεντένια κολώνα ηλεκτροδότησης στον Υμηττό.

Στα δύο λύγισε τσιμεντένια κολώνα ηλεκτροδότησης ο ισχυρός αέρας που πνέει από το πρωί της Πέμπτης (07/08) στο λεκανοπέδιο προκαλώντας σοβαρά προβλήματα.

Μετά την πτώση δέντρου στην οδό Ερμού, στο κέντρο της Αθήνας, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν θραύση σε κολώνα ηλεκτροδότησης στην περιοχή του Υμηττού, με την Τροχαία μάλιστα να προχωρά στη διακοπή της κυκλοφορίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Θράκης και για λόγους ασφαλείας, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η κολώνα να πέσει, η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στην περιοχή από τη συμβολή της Λεντάκη με την Αττάλειας. Αστυνομικοί έχουν τοποθετήσει πολλές κορδέλες σε όλους τους δρόμους που περικλείουν το σημείο, ώστε να μην πλησιάσει ούτε πεζός ούτε όχημα.