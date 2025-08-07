Πτώση δέντρου στην Ερμού λόγω των ισχυρών ανέμων 

Ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην Αθήνα από το πρωί της Πέμπτης (07/08) προκάλεσαν την πτώση δέντρου στον πεζόδρομο της Ερμού.

Οι ισχυροί άνεμοι που “σαρώνουν” από το πρωί της Πέμπτης (07/08) τόσο την πρωτεύουσα όσο και αρκετές περιοχές της Ελλάδας, προκάλεσαν την πτώση δέντρου στην οδό Ερμού στο κέντρο της Αθήνας, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κάποιος περαστικός.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 9:30 όταν μεγάλο δέντρο που βρίσκεται στη συμβολή της Ερμού με την Ευαγγελιστρίας έσπασε και έπεσε στο έδαφος.

Στο σημείο έφτασε δύναμη της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ, ενώ το δέντρο θα απομακρυνθεί με μέριμνα του δήμου Αθηναίων.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο δήμος Αθηναίων, λόγω των θυελλωδών ανέμων και για λόγους ασφαλείας των επισκεπτών, αποφάσισε το κλείσιμο του Εθνικού Κήπου.

Η απόφαση για την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας εντός του Εθνικού Κήπου θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.