Ιωάννινα: Εντοπίστηκε χασισοφυτεία με πάνω από 1.600 δενδρύλλια

Χασισοφυτεία με πάνω από 1.600 δενδρύλλια εντόπισε η Δίωξη σε δασική έκταση στα Ιωάννινα.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης (01/10) σε δύσβατη δασώδη περιοχή των Ιωαννίνων, φυτεία με συνολικά 1.650 δενδρύλλια κάνναβης.

Ειδικότερα, τα δενδρύλλια ύψους 1-3 μέτρων περίπου, εντοπίσθηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων και τις Αρχές της Αλβανίας, καθώς και τη συνδρομή αστυνομικών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) και κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο ανεύρεσης της φυτείας που είναι πολύ κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα, κλήθηκε συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Ιωαννίνων, καθώς οι δράστες που αναζητούνται, είχαν στήσει και αντίσκηνα για να προσέχουν και να φροντίζουν την φυτεία, ενώ εικάζεται ότι διέφυγαν προς την Αλβανία, όπου και αναζητούνται.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.