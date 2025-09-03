Υπό έλεγχο η φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι

Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε χθες σε επιχείρηση με υφάσματα και λευκά είδη. Ένα άτομο από παρακείμενο κτίριο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε επιχείρηση, επί της οδού Χρυσοστόμου στο Περιστέρι.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19.25 το απόγευμα της Τρίτης (03/09) σε επιχείρηση με υφάσματα και λευκά είδη, στο ισόγειο, στον πρώτο όροφο και στο δώμα του κτιρίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική ένα άτομο από παρακείμενο κτίριο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο με αναπνευστικά λόγω των καπνών, ενώ όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης βρισκόταν εντός της επιχείρησης ωστόσο απομακρύνθηκε απ’ αυτήν χωρίς την παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, υλικές ζημιές προκλήθηκαν λόγω της φωτιάς.

Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα καθώς και εθελοντές. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.