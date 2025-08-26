Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κάντζα

Αποτέλεσμα έφερε η μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά στην Κάντζα.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αγίας Μαρίνας στην Κάντζα Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:00 κοντά σε κατοικημένη και βιομηχανική περιοχή σε αγροτοδασική έκταση με χαμηλή βλάστηση. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 167 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 48 οχήματα και εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής.

Σημειώνεται ότι προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους προκειμένου όσοι βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Συγκεκριμένα το μήνυμα ανέφερε: «Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιοπαναγιά Παιανίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

28 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο εικοσιτετράωρο

Σε 28 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την Ελλάδα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική οι 25 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη τρείς.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος ,η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.