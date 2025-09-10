Ιπποκράτειο: Ελεύθερος με περιοριστικό όρο o γιατρός που πήρε “φακελάκι”

Αναβλήθηκε για τις 12/9 η δίκη του διευθυντή της Καρδιοχειρουργικής του Ιπποκράτειου νοσοκομείου που ζήτησε «φακελάκι». Αφέθηκε ελεύθερος με απαγόρευση εξόδου έπειτα από εντολή του Αυτοφώρου.

Για την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο η δίκη του γιατρού, επικεφαλής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, που συνελήφθη για δωροληψία.

Το δικαστήριο διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος, επιβάλλοντάς του τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Ο διευθυντής της κλινικής, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω με προσημειωμένα χαρτονομίσματα, μετά από καταγγελία ότι ζήτησε “φακελάκι” προκειμένου να επιβλέπει και να φροντίζει χειρουργημένο ασθενή.

Την ίδια ώρα, μετά τη σύλληψη του καρδιοχειρουργού, αποκαλύπτονται και άλλες περιπτώσεις εκβιασμού από τον ίδιο γιατρό.

Συγγενής ασθενούς, μιλώντας αποκλειστικά στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι ο γιατρός ζήτησε 3.000 ευρώ για να χειρουργήσει την πεθερά της.

Ο διευθυντής της κλινικής φέρεται να είχε στήσει φάμπρικα εκβιάζοντας ασθενείς, είτε ήδη χειρουργημένους είτε για να αναλάβει μελλοντικές επεμβάσεις. Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. να παίρνει φακελάκι.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα στο σπίτι του και στους τραπεζικούς του λογαριασμούς.

Η σύλληψη του γιατρού πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία της συζύγου ενός ασθενούς, η οποία του παρέδωσε 4.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Η γυναίκα είχε ενημερώσει τις αρχές για τη συνάντηση, και οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω. Ο γιατρός υποστήριξε ότι τα χρήματα δεν ήταν δικά του, ωστόσο η επιχείρηση είχε στηθεί προσεκτικά.

Ειδικότερα, ο γιατρός φέρεται να εκβίαζε τους ασθενείς του, απαιτώντας χρήματα για να τους χειρουργήσει πιο γρήγορα ή για να συνεχίσει τη φροντίδα τους μετά το χειρουργείο, ανάλογα με το ποσό που έπαιρνε. Τα θύματά του μιλούν για ποσά που ξεκινούσαν από 3.000 και έφταναν έως και 8.000 ευρώ, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του ασθενούς και τη διαμεσολάβηση άλλων γνωστών του γιατρού.

Μια από τις καταγγελίες αφορά την περίπτωση ενός ασθενούς που, ενώ είχε ήδη μπει στο χειρουργείο, ο γιατρός απαιτούσε τα 3.000 ευρώ για να συνεχίσει τη διαδικασία. Η σύζυγος του ασθενούς κατήγγειλε την υπόθεση και να οδηγήσει τον γιατρό στην παγίδα των αρχών.