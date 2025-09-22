Καιρός: Και επίσημα φθινόπωρο από το Σαββατοκύριακο – Έρχονται βροχές και καταιγίδες

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από το επόμενο Σαββατοκύριακο με τις πρώτες προβλέψεις να κάνουν λόγο για καταιγίδες. Τι λένε οι μετεωρολόγοι.

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από το προσεχές Σαββατοκύριακο καθώς η ηλιοφάνεια θα δώσει τη θέση της στις βροχές και τις καταιγίδες. Οι μετεωρολόγοι μελετούν τα προγνωστικά μοντέλα και περιμένουν τα επόμενα 24ωρα για να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο ήδη διαφαίνεται πως το φθινόπωρο θα μπει για τα καλά τις επόμενες ημέρες.

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του: «Η κακοκαιρία #Alessio είναι η πρώτη του υδρολογικού έτους 2025-26 για τις χώρες του Κεντρικού Group της Eumetnet και θα προκαλέσει στην Ιταλία πολύ ισχυρούς ανέμους και έντονες καταιγίδες» για να συμπληρώσει, επίσης, ότι «το σύστημα αυτό δεν θα επηρεάσει τη χώρα μας, καθώς κινείται βορειοανατολικά».

Ο κ. Κολυδάς σημειώνει, επίσης, ότι «περιμένουμε ακόμη ένα διήμερο, για να επιβεβαιώσουμε ή όχι, αν θα μας επηρεάσει η επόμενη διαταραχή που και πάλι αυτή έρχεται από τα δυτικά το προσεχές Σαββατοκύριακο. Η προγνωστικότητα είναι μέχρι στιγμής χαμηλή και δεν υπάρχουν συμφωνίες από τα προγνωστικά μοντέλα».

Κλέαρχος Μαρουσάκης: “Δυναμική είσοδος του Φθινοπώρου από το Σαββατοκύριακο”

Παράλληλα, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης εκτιμά πως ο “εμποδιστής ΡΕΞ” θα μπορούσε να φέρει την “πρώτη αξιόλογη κακοκαιρία” του φθινοπώρου.

Αναλύοντας το φαινόμενο επισημαίνει πως «ο “Ρεξ” εμποδιστής μπορεί να ανατροφοδοτεί ένα βαρομετρικό χαμηλό γύρω από αυτό το πεδίο υψηλής βαρομετρικής πίεσης. Έτσι λοιπόν στους χάρτες του προγνωστικού μας συστήματος παρατηρούμε τον αντικυκλώνα με το γράμμα “Υ” όπου οδηγεί τις αέριες μάζες να γυρίζουν γύρω από αυτόν κατά τη φορά κίνησης του ρολογιού (βόρειο ημισφαίρειο).

Από την άλλη με το γράμμα “Χ” παρατηρούμε το βαρομετρικό χαμηλό νοτιότερα αυτού του αντικυκλώνα. Ο συνδυασμός αυτών των δύο βαρομετρικών συστημάτων οδηγεί ψυχρό αέρα στη μέση και ανώτερη τροπόσφαιρα προς το βαρομετρικό χαμηλό με αποτέλεσμα την ανατροφοδότησή του. Αν σε αυτό το γεγονός συνυπολογίσουμε και τις πολύ θερμές θάλασσές μας (λόγω εποχής) καταλαβαίνουμε ότι δημιουργείται μια ιδιαίτερα ασταθής τροπόσφαιρα η οποία μπορεί να παράξει τον ιδιαίτερα επικίνδυνο καιρό».

«Οι πρώτες ενδείξεις θέλουν να δεχόμαστε αυτή την επίδραση προς την Κυριακή και τις αρχές της νέας εβδομάδας. Στον τελευταίο χάρτη μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για τον όγκο νερού που μπορεί να δώσει αυτή η βαρομετρική διάταξη όπου βλέπουμε ότι το Σάββατο το βράδυ στα νότια της Ιταλίας η κλίμακά μας τερματίζει με τιμές μεγαλύτερες των 50 χιλιοστών» συμπληρώνει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη:

«Ο ΕΜΠΟΔΙΣΤΗΣ “ΡΕΞ” ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Φθινοπωρινή Ισημερία σήμερα και ο καιρός στη χώρα μας ακόμη δεν έχει εναρμονιστεί με το ημερολόγιο μιας και οι καιρικές συνθήκες θυμίζουν περισσότερο Καλοκαίρι παρά Φθινόπωρο.

Απόδειξη των παραπάνω, τα μελτέμια τα οποία κυριάρχησαν τα τελευταία 24ωρα προς την πλευρά του Αιγαίου, όπως επίσης και η ανομβρία η οποία δε λέει να βάλει ένα έστω και προσωρινό τέλος προβληματίζοντας τους αγρότες μας και όχι μόνο. Ευτυχώς που η διάρκεια της ημέρας έχει περιοριστεί αρκετά δίνοντας την ευκαιρία στον υδράργυρο να πέφτει μέσα στη νύχτα μιας και σε διαφορετική περίπτωση μόνο το όνομα του μήνα θα μας έμενε σαν αλλαγή.

Μέσα σε αυτό το κλίμα απαισιοδοξίας σε ότι αφορά τα καιρικά δρώμενα στη χώρα μας και όχι μόνο, έρχονται τα προγνωστικά δεδομένα να μας πουν ότι κάτι αλλάζει στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία, κάτι που ίσως μας δώσει προς το τέλος της εβδομάδας τις πρώτες αξιόλογες βροχές για το φετινό Φθινόπωρο.

Όπως αναφέρουμε και στον τίτλο μας, αιτία γι’ αυτή την εξέλιξη είναι ένα είδος εμποδισμού της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που στην Μετεωρολογία καλείται Ρεξ εμποδιστής. Όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις στις θετικές επιστήμες, έτσι κι εδώ, η ονομασία αυτή οφείλεται στον επιστήμονα που πρωτο-μελέτησε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και συγκεκριμένα στον Αμερικανό Μετεωρολόγο Daniel Rex.

Διυσδείοντας πιο πολύ σε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και όπως γίνεται φανερό και στους χάρτες που ακολουθούν από το προγνωστικό μας σύστημα, ο εμποδιστής “Ρεξ” μοιάζει αρκετά με τον πιο οικείο μας “Ωμεγα” εμποδιστή, με τη διαφορά ότι ο “Ρεξ” εμποδιστής μπορεί να ανατροφοδοτεί ένα βαρομετρικό χαμηλό γύρω από αυτό το πεδίο υψηλής βαρομετρικής πίεσης.

Έτσι λοιπόν στους χάρτες του προγνωστικού μας συστήματος παρατηρούμε τον αντικυκλώνα με το γράμμα “Υ” όπου οδηγεί τις αέριες μάζες να γυρίζουν γύρω από αυτόν κατά τη φορά κίνησης του ρολογιού (βόρειο ημισφαίριο). Από την άλλη με το γράμμα “Χ” παρατηρούμε το βαρομετρικό χαμηλό νοτιότερα αυτού του αντικυκλώνα. Ο συνδυασμός αυτών των δύο βαρομετρικών συστημάτων οδηγεί ψυχρό αέρα στη μέση και ανώτερη τροπόσφαιρα προς το βαρομετρικό χαμηλό με αποτέλεσμα την ανατροφοδότησή του.

Αν σε αυτό το γεγονός συνυπολογίσουμε και τις πολύ θερμές θάλασσές μας (λόγω εποχής) καταλαβαίνουμε ότι δημιουργείται μια ιδιαίτερα ασταθής τροπόσφαιρα η οποία μπορεί να παράξει τον ιδιαίτερα επικίνδυνο καιρό.

Οι πρώτες ενδείξεις θέλουν να δεχόμαστε αυτή την επίδραση προς την Κυριακή και τις αρχές της νέας εβδομάδας.

Στον τελευταίο μας χάρτη μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για τον όγκο νερού που μπορεί να δώσει αυτή η βαρομετρική διάταξη όπου βλέπουμε ότι το Σάββατο το βράδυ στα νότια της Ιταλίας η κλίμακά μας τερματίζει με τιμές μεγαλύτερες των 50 χιλιοστών.

Οι επόμενες ημέρες θα μας δώσουν περισσότερη και σταθερότερη πληροφορία, παρόλα αυτά καλό είναι να είμαστε προετοιμασμένοι για δυναμική είσοδο του Φθινοπώρου από Σάββατο – Κυριακή και στη συνέχεια.

Καλό υπόλοιπο ημέρας σε όλες και όλους!».

Καιρός: Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το τέλος της εβδομάδας

Η επιδείνωση του καιρού επιβεβαιώνεται και από την πρόγνωση της ΕΜΥ για τις τελευταίες ημέρες της εβδομάδας καθώς προβλέπονται βροχές και καταιγίδες.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-09-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, όμως από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-09-2025

Στο Ιόνιο από νωρίς το πρωί και βαθμιαία και στα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.