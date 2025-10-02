Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Σέρρες

Για ισχυρές βροχές και καταιγίδες προειδοποιεί το μήνυμα από το 112 που εστάλη στους κατοίκους Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Σερρών.

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Σερρών, καθώς η κακοκαιρία “χτυπά” τη χώρα από το πρωί.

Το μήνυμα συνιστά προσοχή στις μετακινήσεις, ενώ προειδοποιεί για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες από το βράδυ της Πέμπτης έως το μεσημέρι της Παρασκευής.

Αυτή την ώρα, βρέχει σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης.

Προβλήματα από την κακοκαιρία

Το Αιτωλικό και η Καλαμάτα επλήγησαν περισσότερο από τη σημερινή κακοκαιρία ενώ στους Παξούς καταγράφηκε το μεγαλύτερο αθροιστικό ύψος βροχής.

Στην Αττική η ένταση της βροχόπτωσης ήταν τέτοια, που ξεριζώθηκε δέντρο στο κέντρο της πόλης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος.

Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν σε ολόκληρη τη χώρα έως και αύριο ενώ προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπεται στη χώρα μας μέχρι και αύριο.

Σύμφωνα με επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε χθες, από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Α. Σήμερα Πέμπτη (02/10)

α. Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Στην κεντρική Μακεδονία

δ. Μέχρι και το βράδυ κατά διαστήματα στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής έως και το απόγευμα), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδεςε. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την ανατολική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων

στ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Αύριο Παρασκευή (03/10)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:

α. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα σήμερα μέχρι και τις πρωινές ώρες αύριο

β. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι αύριο

γ. Στα Δωδεκάνησα από νωρίς αύριο το πρωί μέχρι το απόγευμα.