Kακοκαιρία: Πτώση δέντρου στο κέντρο της Αθήνας – Ένας τραυματίας

Δέντρο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο και μηχανάκι στα Εξάρχεια με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας δικυκλιστής. Συνεχίζονται τα προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας μετά την ισχυρή βροχόπτωση.

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (02/10) στη συμβολή των οδών Μπενάκη και Γαμβέτα στα Εξάρχεια, όταν δέντρο έπεσε και καταπλάκωσε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και ένα διερχόμενο μηχανάκι.

Από την πτώση τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου, ο οποίος έπεσε στο οδόστρωμα με περαστικούς να σπεύδουν κοντά του για να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.