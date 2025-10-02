Κακοκαιρία: Στους Παξούς το μεγαλύτερο ύψος βροχής

Χάρτης με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής κατά την πρώτη ημέρα της κακοκαιρίας. “Πρωταθλητής” οι Παξοί, ακολουθούν Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας και Δερβίζιανα Ιωαννίνων.

Στους Παξούς καταγράφηκε το μεγαλύτερο αθροιστικό ύψος βροχής σήμερα, πρώτη ημέρα της κακοκαιρίας, έως τις 20:20 και ήταν ίσο με 99.6 χιλιοστά, όπως αναφέρει το meteo.gr/ ΕΑΑ.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών οι περιοχές όπου καταγράφηκε ύψος βροχής άνω των 90 χιλιοστών είναι η Γαβαλού Αιτωλοακαρνανίας και τα Δερβίζιανα Ιωαννίνων ( 92.6 και 91.4 χιλιοστά βροχής αντίστοιχα).

Σε χάρτη του meteo.gr / ΕΑΑ παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 20:20 της Πέμπτης 02/10.

Στον ίδιο χάρτη σημειώνονται και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη αθροιστικού υετού. Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που παρέχονται βροχή έχουν καταγράψει 433 από τους 541 ενεργούς σταθμούς του δικτύου (ποσοστό περίπου 80%).

Ο χάρτης του meteo.gr/ΕΑΑ με τον συνολικό ημερήσιο υετό βροχής: