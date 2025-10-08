Καταδικάστηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης – “Λάθος μου που δεν ειδοποίησα εκείνη τη στιγμή”

Ένοχος κρίθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης για τη σύγκρουση που είχε με οχήματα στη Φιλοθέη τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/9).

Ο Βασίλης Μπισμπίκης καταδικάστηκε από το Μονομελές Αυτόφωρο για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων) για το ατύχημα που προκάλεσε στην Φιλοθέη. Του επιβλήθηκε χρηματική ποινή ύψους 7.000 ευρώ.

Δεν του αναγνωρίστηκε κάποιο ελαφρυντικό

Την ενοχή του Βασίλη Μπισμπίκη είχε εισηγηθεί νωρίτερα και η εισαγγελέας του δικαστηρίου, η οποία επεσήμανε τις παράνομες πράξεις και παραλείψεις του ηθοποιού τονίζοντας: «Ο κατηγορούμενος αν και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα προσκρούοντας με το όχημά του σε τρία οχήματα και σε μαντρότοιχο, ωστόσο δεν συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις που θέτει ο νόμος. Να παραμένει δηλαδή στο σημείο, να ειδοποιήσει την αστυνομία και τους ιδιοκτήτες των ΙΧ. Ούτε, όμως τα κουδούνια χτύπησε, ούτε σημείωμα άφησε, ούτε κράτησε τους αριθμούς των οχημάτων για να ειδοποιήσει την αστυνομία. Μόνο κάλεσε μέσω της συνεργάτιδας του το Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης, αναφέροντας ατύχημα στην περιοχή. Όλοι οι μάρτυρες κατέθεσαν ότι δεν είχαν καμία ειδοποίηση και ότι έμαθαν για τον κατηγορούμενο στο Αστυνομικό Τμήμα της Κηφισιάς (την Κυριακή το πρωί). Τότε όμως είχε παρέλθει το 24ωρο που προβλέπει ο νόμος άπρακτο».

“Μια τσικουδιά ήπια μόνο”

Σε δικούς του λάθος χειρισμούς κι όχι στην κατανάλωση αλκοόλ απέδωσε το ατύχημα ο Βασίλης Μπισμπίκης, υποστηρίζοντας πως οι ζημιές που έγιναν στα οχήματα και στο μαντρότοιχο ήταν ήσσονες σημασίας. Απολογούμενος ο κατηγορούμενος είπε πως στο συγκεκριμένο σημείο ο δρόμος είναι στενός και για αυτό υπήρξε αυτό το αποτέλεσμα. «Ίσα – ίσα που χωράει το αυτοκίνητο. Βρήκε δεξιά και χτύπησα δύο αυτοκίνητα και τον μαντρότοιχο κι αυτό από κακό χειρισμό δικό μου» ανέφερε και πρόσθεσε πως άφησε σημείωμα σε χτυπημένο όχημα με τα στοιχεία του.

Όπως εξήγησε: «Κατέβηκα από το αυτοκίνητο. Έψαχνα για να βρω χαρτί και να γράψω ένα σημείωμα. Βρήκα ένα χαρτί από ένα φυλλάδιο και τους έγραψα “εγώ το χτύπησα”, έγραψα και το τηλέφωνό μου. Αυτό το άφησα στο ένα αμάξι. Πήγα σπίτι και κοιμήθηκα. Μετά πήρα τη συνεργάτιδα μου και της είπε να πάρει στο Αστυνομικό Τμήμα της Φιλοθέης για να δώσει τα στοιχεία μου. Πήγα στην εκπομπή της κυρίας Γερμανού και μετά ήρθε η ασφαλιστική και έγινε η καταγραφή. Περίμενα να με πάρει κάποιος από τα ΙΧ και να με ειδοποιήσει».

Πρόεδρος: Η μάρτυρας είπε ότι έπεσε μαντρότοιχος ….

Μπισμπίκης: Είναι ένα πολύ μικρό τοιχάκι, δεν έτρεχα… Βρήκε το αυτοκίνητο….

Πρόεδρος: Στο γλέντι που πήγατε καταναλώσετε αλκοόλ;

Μπισμπίκης: Όχι. Ήταν γιορτή τσικουδιάς. Ήπια μια τσικουδιά, δεν χρειάζεται να πιώ για να κάνω κέφι. Όλα έγιναν από κακό χειρισμό δικό μου.

Πρόεδρος: Γιατί δεν ενημερώσατε αμέσως τους ιδιοκτήτες ΙΧ;

Μπισμπίκης: Αυτό είναι το θέμα. Ήταν 5 το πρωί, είπα θα το χειριστώ υπηρεσιακά, ήθελα να γλυτώσω αυτό που έγινε. Είπα θα έρθουν τα κανάλια, θα γίνει χαμός. Τελικά ήταν χειρότερο.

Ο ηθοποιός δέχθηκε τις ερωτήσεις της εισαγγελέως, η οποία κατέκρινε τη συμπεριφορά του τη στιγμή του ατυχήματος. «Δεν γνωρίζετε ότι έπρεπε να μείνετε στο σημείο; Τι είστε έφηβος;» τον ρώτησε με έντονο ύφος με τον Β. Μπισμπίκη να επαναλαμβάνει ότι στόχος του ήταν να αποφύγει τις τηλεοπτικές κάμερες.

Εισαγγελέας: Τώρα εκ των υστέρων θεωρείται ότι πράξετε σωστά;

Μπισμπίκης: Λάθος μου που δεν ειδοποίησα εκείνη τη στιγμή… έγιναν χειρότερα τα πράγματα.

Εισαγγελέας: Μήπως υπήρχε κάποιος άλλος λόγος που θέλατε να φύγετε άρον – άρον από το σημείο;

Μπισμπίκης: Όχι δεν υπήρχε κανένας λόγος φοβόμουν μη γίνει ντόρος… Θέλω να πω ότι δεν προσπάθησα να τους αποφύγω. Αν ήθελα να κρυφτώ δεν θα άφηνα το αυτοκίνητο το τρακαρισμένο έξω από το σπίτι, έτσι με βρήκε η αστυνομία. Ζήτησα συγνώμη από τους ανθρώπους την περασμένη Τρίτη. Συγνώμη για την ταραχή που τους έχω δημιουργήσει.

“Κανένα σημείωμα”

Είχαν προηγηθεί οι καταθέσεις των ιδιοκτητών των οχημάτων οι οποίοι υποστήριξαν ότι δεν βρήκαν κανένα σημείωμα. «Όχι δεν έχω ακούσει τίποτα για κανένα σημείωμα ….Ήρθε μετά να μας δει ο κατηγορούμενος για να δικαιολογηθεί» απάντησε σε ερώτηση της εισαγγελικής λειτουργού μάρτυρας ενώ άλλος αναρωτήθηκε «γιατί ο κατηγορούμενος δεν χτύπησε το κουδούνι να πει ότι χτύπησε το αυτοκίνητο;».

Εξερχόμενοι από τα δικαστήρια οι δικηγόροι του Βασίλη Μπισμπίκη παραχώρησαν δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, πως ήδη έχει ασκηθεί έφεση.

​«Έγινε μια καλή διαδικασία. Σεβόμαστε απόλυτα την απόφαση του δικαστηρίου. Έχουμε ασκήσει ήδη έφεση, προκειμένου να επανεξελογηθεί καλύτερα το αποδεικτικό υλικό και γενικότερα η υπόθεση, από ένα ιεραρχικά ανώτερο δικαστήριο», δήλωσε αρχικά ο ένας εκ των συνηγόρων του ηθοποιού.

Αναφορικά με την ποινή σχολίασαν: «​Ήταν μόνο χρηματική, 7.000€ με αναστολή. Είναι ενδεικτική αυτή η πολύ μικρή ποινή της έλλειψης απαξίας της συμπεριφοράς του κυρίου Μπισμπίκη. Αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, επειδή ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι νέος και σήμερα έχει ξεκινήσει και ερμηνεύεται από τα δικαστήρια, είμαστε βέβαιοι ότι στον επόμενο βαθμό δικαιοδοσίας, ο κύριος Μπισμπίκης θα απαλλαγεί. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία ήταν καλή και η απόφαση ήταν ορθή».