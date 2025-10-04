Κερατσίνι: Γερανός έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα

Γερανοφόρο όχημα έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας ζημιές σε 10 από αυτά. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Ακόμη ένα ατύχημα με γερανοφόρο όχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (04/10), αυτή τη φορά στο Κερατσίνι, όταν το βαρύ όχημα ανετράπη και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα.

Το ατύχημα σημειώθηκε επί της οδού Σπετσών 10 στο Κερατσίνι, στο ύψος του Κολυμβητηρίου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο οδηγός του γερανοφόρου έχασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τον έλεγχο και έπεσε πάνω στα σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας ζημιές σε 10 από αυτά.

Ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.