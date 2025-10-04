Ελλάδα

Κερατσίνι: Γερανός έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα

Διαβάζεται σε 1'
Κερατσίνι: Γερανός έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα
Γερανός έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα στο Κερατσίνι glomex

Γερανοφόρο όχημα έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας ζημιές σε 10 από αυτά. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

Ακόμη ένα ατύχημα με γερανοφόρο όχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (04/10), αυτή τη φορά στο Κερατσίνι, όταν το βαρύ όχημα ανετράπη και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα.

Το ατύχημα σημειώθηκε επί της οδού Σπετσών 10 στο Κερατσίνι, στο ύψος του Κολυμβητηρίου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως ο οδηγός του γερανοφόρου έχασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τον έλεγχο και έπεσε πάνω στα σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας ζημιές σε 10 από αυτά.

Ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

 

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα