Κίνηση στους δρόμους: Φρακαρισμένος ο Κηφισός, καθυστερήσεις στην Αττική Οδό – LIVE ΧΑΡΤΗΣ

Ξεκίνημα εβδομάδας με μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Πού παρατηρούνται τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Καθηλωμένοι είναι οι οδηγοί στα οχήματά τους από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (29/09) καθώς για ακόμη ένα πρωινό, εντοπίζονται μεγάλες καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου.

Ο Κηφισός και σήμερα έχει την τιμητική του, καθώς παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, με τα προβλήματα να εντοπίζονται από τη Λεωφόρο Αθηνών έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και στο ύψος του Περιστερίου.

Αυξημένη είναι η κίνηση στην Κηφισίας, στη Μεσόγειων και στην Κατεχάκη, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις οδούς του κέντρου της Αθήνας καθώς και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στην Αττική Οδό, όπου οι καθυστερήσεις φτάνουν έως και τα 25 λεπτά. Πιο συγκεκριμένα:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία, 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 20΄-25΄ από Φυλής έως Κηφισίας, 20΄-25΄από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

