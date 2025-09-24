Κίνηση στους δρόμους: Χάος σε Κηφισό και Αττική Οδό – LIVE ΧΑΡΤΗΣ

Προβλήματα και καθυστερήσεις με το “καλημέρα” συναντούν οι οδηγοί σε πολλούς δρόμους της πόλης. Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν για ακόμα μία ημέρα οι οδηγοί στην Αθήνα καθώς η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη τόσο στην Αττική Οδό και τον Κηφισό όσο και σε κεντρικούς δρόμους του κέντρου της πόλης.

Στον Κηφισό, η κίνηση ξεκινά από το ύψος της Λ. Αθηνών και φτάνει μέχρι και τη Ν. Ιωνία. Στο “κόκκινο” είναι και τα δύο ρεύματα της Λ. Κηφισίας, από τη Ν. Φιλοθέη μέχρι και το Χαλάνδρι ενώ προγβλήματα καταγράφονται και στην Κατεχάκη, σε διάφορα τμήματα, και στα δύο ρεύματα.

Δύσκολη είναι η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας με τις οδούς Σταδίου, Βασιλίσσης Σοφίας, Αμαλίας και Φιλελλήνων να είναι μπλοκαρισμένες. Αντίστοιχο σκηνικό και στη Λεωφόρο Συγγρού, στην άνοδο της οποίας έχει σχηματιστεί ουρά χιλιομέτρων.

Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων και στη Λ. Ποσειδώνος, κυρίως στο ρεύμα προς Πειραιά, από τον Άλιμο και έπειτα.

Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται και στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα: 20΄-25΄από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας, 15΄-20΄ Περιφ. Υμηττού Αγ. Παρασκευή-Κηφισίας.