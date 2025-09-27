Κλειστά τα σχολεία στην Αθήνα στις 3 Οκτωβρίου

Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στην Αθήνα θα παραμείνουν κλειστά λόγω του εορτασμού του Αγίου Διονυσίου.

Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, λόγω του εορτασμού του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, πολιούχου της πόλης, όλα τα σχολεία στην Αθήνα, καθώς και οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί, θα παραμείνουν κλειστά.

Οι γονείς έχουν ήδη ενημερωθεί από τις σχολικές μονάδες, οι οποίες εξέδωσαν σχετική ανακοίνωση για τη μη διεξαγωγή μαθημάτων.

Η αργία αφορά όλα τα σχολεία που υπάγονται στον δήμο Αθηναίων, καθώς και τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς.