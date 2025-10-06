Κωνσταντοπούλου: “Η οικογένεια Ρούτσι δεν έχει καμία επίσημη ενημέρωση από την εισαγγελία Λάρισας”

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου διέψευσε τα σενάρια που διακινούνται τις τελευταίες ώρες ότι η εισαγγελία Λάρισας ενέκρινε το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι για τη διεξαγωγή τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του.

Έχοντας στο πλευρό της τη Μιρέλλα Ρούτσι η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και δικηγόρος της οικογένειας Ρούτσι Ζωή Κωνσταντοπούλου παραχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας (06/10) συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, προκειμένου να ενημερώσει για την πορεία της υπόθεσης.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι καθυστέρησε να ξεκινήσει τη συνέντευξη Τύπου καθώς προσπάθησε να επικοινωνήσει με την εισαγγελία Λάρισας, προκειμένου να διασταυρώσει τα σενάρια που διακινούνται τις τελευταίες ώρες, αναφορικά με την έγκριση του αιτήματος του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι για τη διεξαγωγή τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του, Ντένις, που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών.

Όπως υπογράμμισε, δεν μπόρεσε να επαληθεύσει τα σενάρια αυτά – αντίθετα μάλιστα, η εξέλιξη που γνωστοποίησε είναι ότι η εισαγγελική πρόταση φέρεται να απορρίπτει το αίτημα της οικογένειας για ακυρότητα της προδικασίας και να συνεχιστεί η ανάκριση με νέες πράξεις. Εξέφρασε μάλιστα την απορία γιατί τις πληροφορίες αυτές τις γνωρίζουν κάποια ΜΜΕ και όχι η οικογένεια Ρούτσι.

Είπε επίσης ότι κάποιοι παίζουν με την ψυχή και τη ζωή του Πάνου Ρούτσι είναι η κατάθεση όλου του του είναι για να δικαιώσει το παιδί του και από τις εξουσίες η πιο χυδαία και αποτρόπαια άρνηση των δικαιωμάτων του.

Η κα Κωνσταντοπούλου προχώρησε σε μια καταγγελία ότι εκφοβίζεται η οικογένεια καθώς όπως είπε διαπιστώθηκαν προσπάθειες να ανοίξουν το σπίτι της οικογένειας και πως θα στείλει εξώδικη διαμαρτυρία στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.