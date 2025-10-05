Πάνος Ρούτσι: Ποτάμι αλληλεγγύης στον απεργό πείνας – Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα, με τη συμμετοχή πλήθος κόσμου.

Κρατώντας ζωγραφιές παιδιών με τα μηνύματα “Δικαιοσύνη” και “Είμαστε μαζί σου μέχρι το τέλος” και φανερά καταβεβλημένος, ο Πάνος Ρούτσι είδε για ακόμη μια ημέρα πλήθος κόσμου να γίνεται ασπίδα γύρω του και ανθρώπους όλων των ηλικιών να κατακλύζουν το Σύνταγμα και τους γύρω δρόμους, εκφράζοντας την υποστήριξη και την αλληλεγγύη τους στο πρόσωπό του.

Με όσες δυνάμεις του έχουν απομείνει, καθώς διανύει την 21η ημέρα απεργίας πείνας, ο Πάνος Ρούτσι σηκώνεται από την τέντα για να αγκαλιάσει και να συνομιλήσει με τον κόσμο που του συμπαραστέκεται και που όπως και την προηγούμενη Κυριακή, έτσι και σήμερα, έχει συγκεντρωθεί από νωρίς στο κέντρο της Αθήνας.

Υψώνει τη γροθιά του και χειροκροτεί το συγκεντρωμένο πλήθος που όσο περνάει η ώρα όλο και αυξάνεται, ενώ οι φωνές τους έχουν πια ενωθεί και όλες μαζί φωνάζουν “Δικαιοσύνη”.

"Δικαιοσύνη" ζητά ο Πάνος και η Μιρέλα Ρούτσι ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Το αίτημά του παραμένει ίδιο: Ζητά την εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις, για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, έτσι ώστε να πέσει φως στις συνθήκες θανάτου του.

Ο Πάνος Ρούτσι συνομιλεί με συγκεντρωμένους στο Σύνταγμα ΙΝΤΙΜΕ

Νωρίτερα, στο πλευρό του στάθηκε και η Ανοικτή Ορχήστρα με τον Πάνο Ρούτσι να ευχαριστεί τους μουσικούς για το μουσικό δρώμενο.

Χθες, σε δηλώσεις του στην τηλεόραση του MEGA, ο απεργός πείνας, παρά την πολύ επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας του, τόνισε πως δεν σκοπεύει να σταματήσει και ότι θα το πάει μέχρι τελικής πτώσεως, “κι ας πεθάνω“.

“Είμαι εδώ, συνεχίζω την απεργία μου για το αυτονόητο. Δεν σταματάω, θα το πάω μέχρι τελικής πτώσεως γιατί δεν γίνεται να ζούμε σε αυτή τη χώρα και να μην μου επιτρέπουν να κάνω την εκταφή του παιδιού μου […] Δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση να γίνει εκταφή μόνο για τεστ DNA. Να το καταλάβουν καλά αυτό. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να πειράξει το παιδί μου. Θέλω να στείλω το μήνυμα πως δεν πρόκειται να συμφωνήσω ποτέ να γίνει εκταφή για τεστ DNA ούτε εγώ, ούτε η οικογένειά μου, ούτε ο λαός”, είπε.

Με υψωμένη τη γροθιά ο Πάνος Ρούτσι στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

“Θα κάτσω εδώ και ας πεθάνω. Δεν αποχωρώ μέχρι να γίνει δεκτό το αίτημά μου. Θέλω να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου“, τόνισε ο Πάνος Ρούτσι.

Σημειώνεται ότι συγκεντρώσεις αλληλεγγύης και συμπαράστασης πραγματοποιούνται σήμερα, Κυριακή σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και Πάτρα μετά το κάλεσμα της “Επιτροπής Αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι”.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

Λόγω της συγκέντρωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Α. Διάκου.