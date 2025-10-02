Κρήτη: Ολονύχτια μάχη με τις διάσπαρτες εστίες στις Μαλάδες

Συνεχίζεται το έργο των πυροσβεστικών αρχών στο Ηράκλειο, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στις Μαλάδες.

Καλύτερη είναι η εικόνα από το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (02/10) στις Μαλάδες Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost η «μάχη» με τις μικρές εστίες προβλέπεται ολονύχτια.

Υπενθυμίζεται ότι όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 2:30 το μεσημέρι όταν φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Δρακουλιάρης στις Μαλάδες με τις φλόγες να κάνουν στάχτη καλαμιές.

Αμέσως στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, περί τα 8οχήματα και 16 άνδρες ενώ στη συνέχεια ενισχύθηκε με πεζοπόρα τμήματα και με επιπλέον πυροσβέστες.

Ενώ «σηκώθηκε» και ελικόπτερο το οποίο πραγματοποίησε ρίψεις νερού μέχρι τη δύση του ηλίου για την γρήγορη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.

Νωρίτερα εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονταν στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.