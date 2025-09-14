Κρήτη: Εντοπίστηκε τραυματισμένος ο τουρίστας στο φαράγγι της Αγ. Ειρήνης

Κρήτη: Εντοπίστηκε τραυματισμένος ο τουρίστας στο φαράγγι της Αγ. ΕιρήνηςΔιαβάζεται σε 1'
Εντοπίστηκε ο τουρίστας στο φαράγγι της Αγ. Ειρήνης στην Κρήτη. Μεταφέρθηκε τραυματισμένος σε ασφαλές σημείο.
- 14 Σεπτεμβρίου 2025 17:01
Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκε τραυματισμένος περιπατητής και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Φαράγγι της Αγίας Ειρήνης στα Χανιά Κρήτης.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, πρόκειται για έναν 80χρονο Γερμανό τουρίστα, που τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας και ενημέρωσε το 112.
Στην περιοχή έσπευσε κλιμάκιο από την κοινότητα Καμπάνου με 3 οχήματα και 5 πυροσβέστες.