Κρήτη: Εντοπίστηκε τραυματισμένος ο τουρίστας στο φαράγγι της Αγ. Ειρήνης

Εντοπίστηκε ο τουρίστας στο φαράγγι της Αγ. Ειρήνης στην Κρήτη. Μεταφέρθηκε τραυματισμένος σε ασφαλές σημείο.

Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκε τραυματισμένος περιπατητής και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Φαράγγι της Αγίας Ειρήνης στα Χανιά Κρήτης.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, πρόκειται για έναν 80χρονο Γερμανό τουρίστα, που τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας και ενημέρωσε το 112.

Στην περιοχή έσπευσε κλιμάκιο από την κοινότητα Καμπάνου με 3 οχήματα και 5 πυροσβέστες.