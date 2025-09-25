Κρήτη: Τρεις νεκρές φάλαινες ξεβράστηκαν σε μία ημέρα

Ανησυχία έχει προκαλέσει στην νότια Κρήτη ο εν εξελίξει μαζικός εκβρασμός φαλαινών στις ακτές. Τρία νεκρά κήτη σε ένα εικοσιτετράωρο.

Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη το πρωί στις τοπικές Αρχές της Βιάννου και της Ιεράπετρας έπειτα από τον εντοπισμό νεκρών φαλαινών στις ακτές της νότιας Κρήτης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, κάτοικοι και επισκέπτες αντίκρισαν στην ακτή του Κερατόκαμπου ένα νεκρό φαλαινοειδές και έσπευσαν να ενημερώσουν τις Αρχές και το ΕΛΚΕΘΕ.

Ο διευθυντής του ΕΛΚΕΘΕ τόνισε πως το ζήτημα δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Ενυδρείου και οι επιστήμονες ήρθαν σε επαφή με τον οργανισμό «ΑΡΙΩΝ». εκπρόσωπος του οποίο ανέφερε ότι πρόκειται για συνολικά τέσσερα κήτη, τρία νεκρά και ένα ζωντανό.

Για το νεκρό κήτος που μεταφέρθηκε από τον Καλικοβρέχτη στο Μύρτο, στήθηκε επιχείρηση με επιστήμονες και κτηνίατρο, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια.

Όλα τα περιστατικά εκτυλίχθηκαν ανάμεσα στον Κερατόκαμπο Βιάννου και τον Μύρτο Ιεράπετρας. Η αντίδραση του Δήμου Βιάννου ήταν άμεση, καθώς η φάλαινα μήκους 6 μέτρων οδηγήθηκε σε ειδικό λάκκο για επιχωμάτωση. Για τη δεύτερη φάλαινα στον «Καλικοβρέχτη» επιλήφθηκε ο Δήμος Ιεράπετρας.

Ο κτηνίατρος Μιχάλης Σπυριδάκης πήρε δείγματα από τα σπλάχνα του κήτους στην παραλία του Μύρτου για εργαστηριακές εξετάσεις. Την ίδια ώρα, εντοπίστηκε και τρίτο νεκρό κήτος στα παράλια της Βιάννου.

Ανακοίνωση του «ΑΡΙΩΝ» για τα τρία περιστατικά με νεκρές φάλαινες

Σε ανακοίνωσή του για τα περιστατικά με νεκρές φάλαινες ο «ΑΡΙΩΝ» αναφέρει:

“Ο μαζικός εκβρασμός των Ζιφιών του είδους Ziphius cavirostris, είναι από το πρωί εν εξελίξει. Στα σημεία εκβρασμών έσπευσαν άμεσα κτηνίατροι του Δικτύου Κτηνιάτρων του «ΑΡΙΩΝ» στη Κρήτη, μέλη του «ΑΡΙΩΝ», μέλη της ΟΔΕ Κητωδών και βιολόγοι του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) της Κρήτης καθώς και στελέχη των Λιμενικών Αρχών.

Προς το παρόν, όλα τα ζώα είτε εκβράστηκαν νεκρά είτε κατέληξαν μετά την εκθαλάσσωση τους. Πραγματοποιούνται νεκροψίες/νεκροτομές/δειγματοληψίες για να εξιχνιαστούν οι αιτίες θανάτου καθώς επίσης, πάρθηκαν δείγματα για περαιτέρω αναλύσεις.

Επίσης, ο «ΑΡΙΩΝ» σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία διερευνούν για γεγονότα που τυχόν να συμβάλουν στο συγκεκριμένο μαζικό εκβρασμό. Θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω ενημέρωση μόλις βγουν τα αποτελέσματα από τον «ΑΡΙΩΝ», μέχρι τότε παρακαλούμε το κοινό να παραμείνει ψύχραιμο, μακριά από τα ζώα για λόγους υγείας και να αποφεύγει ανεπίσημες πηγές πληροφόρησης ή ημιπληροφόρησης.

Σε τυχόν παρατήρηση νέων προσαράξεων, παρακαλούμε ενημερώστε το πλησιέστερο λιμεναρχείο και τον «ΑΡΙΩΝ»”.