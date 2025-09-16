Λάρισα: 13χρονος συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων – Δημιούργησε βίντεο με ΑΙ

Λάρισα: 13χρονος συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων – Δημιούργησε βίντεο με ΑΙΔιαβάζεται σε 1'
Συνελήφθη 13χρονος σε περιοχή της Λάρισας για πορνογραφία ανηλίκων μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Επεξεργάστηκε φωτογραφία 11χρονου και την διένειμε μέσα από διαδικτυακή εφαρμογή.
Ενώπιων της Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας αναμένεται να βρεθεί σήμερα ένας 13χρονος ο οποίος συνελήφθη την Κυριακή σε περιοχή της Αγιάς για πορνογραφία ανηλίκων μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
Σύμφωνα με το Onlarissa, o ανήλικος συλληφθέντας φέρεται να δημιούργησε, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, πορνογραφικό υλικό χρησιμοποιώντας την φωτογραφία ενός 11χρονου.
Όπως καταγγέλθηκε από τους γονείς του 11χρονου θύματος στην αστυνομία, το παραποιημένο – επεξεργασμένο βίντεο διανεμήθηκε μέσα από εφαρμογή, από τον 13χρονο σε κλειστή ιντερνετική ομάδα κοινωνικής δικτύωσης, μεταδίδει το τοπικό μέσο ενημέρωσης.