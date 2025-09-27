Λέσβος: Yπό έλεγχο η φωτιά στα Τσαμάκια

Λέσβος: Yπό έλεγχο η φωτιά στα ΤσαμάκιαΔιαβάζεται σε 1'
Πυρκαγιά ξέσπασε στη Μυτιλήνη, στην περιοχή Τσαμάκια, το βράδυ του Σαββάτου.
- 27 Σεπτεμβρίου 2025 22:56
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στα Τσαμάκια και οι καπνοι μετά τις 10.30 το βράδυ του Σαββάτου περικύκλωσαν την πόλη της Μυτιλήνης.
Οι πρώτες πληροφορίες, που επικαλείται το stonisi.gr, αναφέρουν ότι η φωτιά που είναι εντοπίζεται πίσω από το κάστρο της πόλης εθεωρείτο αρκετά επικίνδυνη. Εν συνεχεία όμως έγινε γνωστό ότι η φωτιά περιορίστηκε.
Επτά πυροσβεστικά οχήματα και δύο πεζοπόρα της ΕΜΟΔΕ βρίσκονται, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στην περιοχή και επιχειρούν για την κατάσβεση.