Λέσβος: Yπό έλεγχο η φωτιά στα Τσαμάκια

Πυρκαγιά ξέσπασε στη Μυτιλήνη, στην περιοχή Τσαμάκια, το βράδυ του Σαββάτου.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στα Τσαμάκια και οι καπνοι μετά τις 10.30 το βράδυ του Σαββάτου περικύκλωσαν την πόλη της Μυτιλήνης.

Οι πρώτες πληροφορίες, που επικαλείται το stonisi.gr, αναφέρουν ότι η φωτιά που είναι εντοπίζεται πίσω από το κάστρο της πόλης εθεωρείτο αρκετά επικίνδυνη. Εν συνεχεία όμως έγινε γνωστό ότι η φωτιά περιορίστηκε.

Επτά πυροσβεστικά οχήματα και δύο πεζοπόρα της ΕΜΟΔΕ βρίσκονται, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στην περιοχή και επιχειρούν για την κατάσβεση.