Μαρτυρία κατοίκου στο Θυμάρι: “Πήρα σακ βουαγιάζ και έφυγα” – Καταγγέλλει καθυστερήσεις

Κάτοικος περιγράφει τη φωτιά που έπληξε τον οικισμό Θυμάρι και καταγγέλλει ότι τα εναέρια μέσα έφτασαν με καθυστέρηση, αφήνοντας τις φλόγες να εξαπλωθούν.

Σοβαρές καταστροφές από τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (8/8) στην Κερατέα, προκλήθηκαν και στον οικισμό Θυμάρι, καθώς οι δυνατοί άνεμοι ευνόησαν την εξάπλωσή της και στις γύρω περιοχές.

Η νύχτα ήταν εφιαλτική για τους κατοίκους, καθώς οι ισχυροί άνεμοι άλλαζαν συνεχώς κατεύθυνση, στέλνοντας τις φλόγες πότε προς το βουνό και πότε να απειλούν τα σπίτια με ορμή. Κάτοικος που ζει στο Θυμάρι εδώ και 55 χρόνια, παρακολουθεί από το πρωί τα εναέρια μέσα να επιχειρούν αδιάκοπα τόσο περιμετρικά όσο και μέσα στον οικισμό.

Μιλώντας για τη μεγάλη φωτιά λέει ότι «εγώ τυχαία ήμουν έξω και έπινα έναν καφέ, μόλις είδαμε τους καπνούς. Ήταν βορειοδυτικός ο άνεμος. Του είπα – έχοντας πλέον και την εμπειρία από την προηγούμενη [φωτιά], της 26ης Ιουνίου, που είχαμε πάθει την πλάκα και ήμασταν επηρεασμένοι: “έτσι όπως πάει, άμα δεν την προλάβουν, θα φτάσει στο Θυμάρι”. Και δυστυχώς βγήκα αληθινός».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα εναέρια μέσα άργησαν. «Εγώ είδα αεροπλάνα να κάνουν ρίψεις νερού μετά από τέσσερις ώρες, τουλάχιστον. Μετά από τέσσερις ώρες, παιδιά… Με αποτέλεσμα η φωτιά να ξεφύγει, να περάσει από την Ανάβυσσο και να φτάσει στην Παλαιά Φώκαια. Κατά τις βραδινές ώρες, ο άνεμος στροβιλιζόταν· τη μία γύριζε σε βορειοδυτικό, την άλλη σε βορειοανατολικό, με αποτέλεσμα να κατεβάσει τη φωτιά μέχρι κάτω στην παραλία» σημειώνει χαρακτηριστικά.

Αναφέρει ότι στη συγκεκριμένη περιοχή στο Θυμάρι «κάηκαν δύο σπίτια, ευτυχώς όχι ολοσχερώς. Κάηκε και άλλο ένα, πάνω στον κεντρικό δρόμο. Αλλά τι να σας πω… Καταστροφή. Εγώ, πρώτη φορά στη ζωή μου, πήρα έναν σακ βουαγιάζ και έφυγα από το σπίτι μου, μαζί με τα παιδιά και τον σκύλο μου, για να γλιτώσουμε. Ήταν μία πύρινη κόλαση, μία πύρινη κόλαση. Έχω να πω, όμως, ότι τόσο η Πολιτική Προστασία, μετά, όσο και η Πυροσβεστική τα παιδιά, ήταν πραγματικοί ήρωες».