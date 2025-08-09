Σε ύφεση οι φωτιές σε Αν. Αττική και Ηλεία – Βαρύς απολογισμός με έναν νεκρό και εκτεταμένες ζημιές

Σε ύφεση βρίσκονται οι μεγάλες πυρκαγιές σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μετά την ολονύχτια μάχη πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων, ωστόσο ο κίνδυνος παραμένει υψηλός. Ένας νεκρός και ανυπολόγιστες καταστροφές.

Βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών που μαίνονται από χθες σε Κερατέα Αττικής και Χελιδόνι Ηλείας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι φωτιές βρίσκονται σε ύφεση μετά την ολονύχτια μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης, ωστόσο συνεχίζονται επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση διάσπαρτων εστιών.

Η φωτιά στην Κερατέα, που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8), εξαπλώθηκε ταχύτατα σε πολλές περιοχές της νοτιοανατολικής Αττικής, με τη νύχτα να είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Νωρίς το πρωί, ξέσπασε νέα πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου Αττικής. Μάλιστα, γι’ αυτή τη φωτιά, ο αντιδήμαρχος Σαρωνίδας προχώρησε σε καταγγελία για εμπρησμό καθώς, σύμφωνα με τα λεγόμενα, εντοπίστηκε γκαζάκι στην περιοχή που ξέσπασε η φωτιά, ενώ αναζητείται κι ένας άνδρας, ο οποίος εθεάθη από κατοίκους της περιοχής να κινείται μέσα στη νύχτα, με ένα κόκκινο μηχανάκι και οι κινήσεις του θεωρούνται ύποπτες.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν από την ολονύχτια μάχη Πυροσβεστών, εθελοντών, αλλά και κατοίκων, ήταν συγκλονιστικές.

Μέχρι στιγμής, ο απολογισμός περιλαμβάνει έναν νεκρό, καθώς και εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες, περιουσίες, αγροτικές και δασικές εκτάσεις.

Επίγειες δυνάμεις και εθελοντές έμειναν επί ποδός όλο το βράδυ, καταβάλλοντας τεράστιες προσπάθειες να περιορίσουν και να ανακόψουν την πορεία του πύρινου μετώπου, παρά τους πολύ ισχυρούς ανέμους που αναμένονται και σήμερα.

Φωτιά στην Κερατέα SOOC

Χαρακτηριστικό των υπεράνθρωπων προσπαθειών που καταβάλουν οι πιλότοι των εναέριων μέσων είναι το βίντεο που δείχνει ένα canadair να πραγματοποιεί ρίψη αργά το βράδυ, χωρίς φυσικό φως και μέσα σε πυκνούς καπνούς.

Η Πυροσβεστική αναφέρει ότι διάσπαρτες εστίες υπάρχουν σε όλη την περίμετρο της πυρκαγιάς.

Οι ζημιές σε κινητή και ακίνητη περιουσία είναι πολλές, αλλά η καταγραφή τους θα γίνει μετά την πλήρη κατάσβεση.

Εκατοντάδες απεγκλωβισμοί και μαζικές εκκενώσεις

Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε ότι μέχρι τις 06:30 το πρωί είχαν πραγματοποιηθεί 385 απεγκλωβισμοί πολιτών. Η αστυνομία έχει αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις για τη διευκόλυνση εκκενώσεων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Το Λιμενικό έχει διαθέσει τρία πλωτά στην Παλαιά Φώκαια, σε περίπτωση θαλάσσιας εκκένωσης. Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα με 12 ασθενοφόρα, δύο Κινητές Ιατρικές Μονάδες και δύο μοτοσικλέτες Άμεσης Επέμβασης.

Από χθες το μεσημέρι, αλλεπάλληλα μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε κατοίκους για απομάκρυνση.

Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί: Δροσιά, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι, Συντερίνα, ΑΤΕ, Παλαιά Φώκαια, Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά, Θυμάρι, Καταφύγι, Φέριζα, Όλυμπος, Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι.

Το τελευταίο μήνυμα που εστάλη ήταν νωρίς το πρωί του Σαββάτου για τη φωτιά στο Χάρβαλο, όπου καλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Ανάβυσσο.

Τεράστιες καταστροφές στην Ηλεία

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στο Χελιδόνι Ηλείας η οποία βρέθηκε σε ύφεση τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, μετά την ολονύχτια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων και των κατοίκων του χωριού, που με το πρώτο φως της μέρας της 9ης Αυγούστου συνέχισαν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες.

Η φωτιά εντοπίστηκε αρχικά κοντά στο Μοναστήρι της Παναγίας της Σεντουκιώτισσας, σε δασική έκταση στην περιοχή του Χελιδονίου. Πρόκειται μάλιστα για μια δασική φωτιά που ως τώρα δεν είχε καεί ποτέ.

Ηλεία – Οδυνηρές εικόνες από τον πύρινο εφιάλτη ILIALIVE.GR/EUROKINISSI ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗ

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ δόθηκε εντολή και για ενίσχυση από εναέρια μέσα. Στο δύσκολο μέτωπο βρέθηκε ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Γεώργιος Μαρκουλάκης, ο οποίος ενημερώθηκε από τις αρχές του τόπου και τους αξιωματικούς του Σώματος και ανέλαβε ως επικεφαλής την επιχείρηση κατάσβεσης.

Όπως αναφέρει το Patris News, το δύσκολο έργο των Πυροσβεστών ενίσχυσαν και δυνάμεις από τη Μολδαβία που βρίσκονται στη χώρα μας και οι οποίες έλαβαν εντολή να κινηθούν άμεσα στο μέτωπο και να συμμετέχουν στην προσπάθεια.

Πυρκαγιά στη περιοχή Χελιδόνι στην Αρχαία Ολυμπία ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/ILIALIVE.GR/EUROKINISSI

Κτηνοτρόφος στην προσπάθειά του να σώσει τα ζώα του υπέστη εγκαύματα στα χέρια και εγκλωβίστηκε. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής τον απεγκλώβισαν και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από το γήπεδο του Χελιδονίου στο Νοσοκομείο. Συνολικά στο Χελιδόνι σημειώθηκαν τρεις τραυματισμοί στις προσπάθειες κατάσβεσης.

Το μέτωπο κινήθηκε απειλητικά προς Λαντζόι και Ηράκλεια, ενώ δόθηκε εντολή εκκένωσης για τον οικισμό της Ηράκλειας. Για τους κατοίκους άνοιξαν δωμάτια σε ξενοδοχεία της Ολυμπίας. Παρά την υπεράνθρωπη προσπάθεια των πυροσβεστών, η φωτιά μπήκε στο χωριό, με τον δήμαρχο Αρχαίας Ολυμπίας, Άρη Παναγιωτόπουλο και τις αρχές να απομακρύνουν κατοίκους που κινδύνευαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, σπίτια κάηκαν στον κάμπο της Ηράκλειας προς Σμίλα.

Λίγο μετά τις 5:30 η κατάσταση βελτιώθηκε σημαντικά, χωρίς ενεργό πύρινο μέτωπο. Ωστόσο, στο σημείο παρέμειναν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται σε επιφυλακή. Από το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα άρχισαν ρίψεις νερού προσπαθώντας να σβήσουν κάθε μικρή εστία και να αποτρέψουν πιθανές αναζωπυρώσεις. Στο σημείο ξεκίνησαν αμέσως να επιχειρούν πέντε αεροσκάφη airtraktor, ένα canadair, ένα ελικόπτερο erikson και δυο Augusta Bell.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα

Ακόμη μια ημέρα ιδιαίτερα δύσκολη αναμένεται να είναι η σημερινή λόγω των ισχυρών ανέμων που θα πνέουν σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Στην Αττική και ακόμη 8 περιοχές αναμένεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, με βάση τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς – κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

(συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας) Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας)

(ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Ηλείας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Ζακύνθου, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Λευκάδας)

(ΠΕ Ζακύνθου, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Λευκάδας) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

(ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

(Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων) Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Εβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

(ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Εβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Ορους)

(ΠΕ Χαλκιδικής συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Ορους) Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν αμέσως τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων κ.ά. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.