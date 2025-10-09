Μενίδι: Πληροφορίες για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 46χρονη αναζητά η ΕΛΑΣ

Πληροφορίες σχετικά με θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα που έλαβε χώρα βραδινές ώρες στην Λ. Πάρνηθος αναζητά η ΕΛ.ΑΣ.

Πληροφορίες σχετικά με το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε την Τρίτη (07/10) λίγο μετά τις 10 το βράδυ επί της Λ. Πάρνηθος στο Μενίδι, κατά το οποίο έχασε τη ζωή της μια 46χρονη οδηγός, αναζητά η ΕΛ.ΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι η 46χρονη έχασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες τον έλεγχο του αυτοκινήτου της προσέκρουσε σε δέντρο και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης και για τη μόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το δυστύχημα, η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Β/Α Αττικής στα τηλέφωνα: 2102854400 και 2102854402.